MPPKVVCL Vacancy 2025 Apply Online: मध्य प्रदेश बिजली विभाग में 4009 पदों के लिए आवेदन शुरू, अभी करें अप्लाई

चयन प्रक्रिया: CBT, DV और मेडिकल टेस्ट

पदों का नाम : वेलफेयर ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, टेस्टिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, लाइन अटेंडेंट, सिविल अटेंडेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर, लॉ ऑफिसर

संगठन का नाम: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL)

MPPKVVCL Vacancy 2025: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए MPPKVVCL भर्ती 2025 के तहत सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4,009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार इस भर्ती में लाइन अटेंडेंट, रिलेशन ऑफिसर, टेस्टिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, सिविल अटेंडेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर और लॉ ऑफिसर जैसे पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 है।

MPPKVVCL Recruitment 2025: पात्रता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (Matric) और संबंधित ट्रेड में ITI Certificate होना आवश्यक है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/महिला) को राज्य सरकार के नियमों अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

NOTE: भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट या जारी नोटिफिकेशन अवश्य देखें।

MPPKVVCL भर्ती के लिए आवेदन शुल्क:

General/OBC: 1,200 रुपये

SC/ST (MP Resident): 600 रुपये

MPPKVVCL Recruitment 2025 Online Apply कैसे करें?

उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpwz.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज़, फोटो और सिग्नेचर डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी भविष्य के लिए सेव करके रख ले।



यह भर्ती MPPKVVCL Jobs 2025 में करियर बनाने का बेहतरीन अवसर है। अभी आवेदन करें और मध्य प्रदेश बिजली विभाग में स्थायी सरकारी नौकरी पाएं।