Rajasthan Police Result 2025 LIVE: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब जारी होगा?, police.rajasthan.gov.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित किए गए विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025 किसी भी समय जारी हो सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा, जिसमें जिलेवार मेरिट लिस्ट और कैटेगरी कट ऑफ अंक भी शामिल होंगे।

बता दें कि भर्ती बोर्ड ने 17 सितंबर 2025 को प्रोविजनल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2025 जारी की थी और उम्मीदवारों को 23 सितंबर 2025 तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। सभी प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, पुलिस बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 कब आएगा, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट यहां से प्राप्त करें।

Rajasthan Police Constable Result 2025 Kab Aayega?