Rajasthan Police Result 2025 LIVE: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब जारी होगा?, police.rajasthan.gov.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Nov 14, 2025, 15:44 IST

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 police.rajasthan.gov.in पर  जल्द ही घोषित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित हुई थी जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025 देख सकेंगे।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जारी होगा।
  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिलेवार मेरिट लिस्ट और कट ऑफ अंक रिजल्ट में शामिल होंगे।
  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रोविजनल आंसर की 17 सितंबर को जारी हुई थी।

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित किए गए विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025 किसी भी समय जारी हो सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा, जिसमें जिलेवार मेरिट लिस्ट और कैटेगरी कट ऑफ अंक भी शामिल होंगे।

बता दें कि भर्ती बोर्ड ने 17 सितंबर 2025 को प्रोविजनल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2025 जारी की थी और उम्मीदवारों को 23 सितंबर  2025 तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। सभी प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, पुलिस बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 कब आएगा, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट यहां से प्राप्त करें।

Rajasthan Police Constable Result 2025 Kab Aayega?

LIVE UPDATES
  • Nov 14, 2025, 15:44 IST

    Rajasthan Police Result Release Date 2025: कब आएगा राजस्थान पुलिस रिजल्ट?

    Rajasthan Police Constable Result 2025 जारी होने को लेकर उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिजल्ट कब जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे, हालांकि विभाग ने अभी तक कोई निश्चित तिथि साझा नहीं की है। कुछ शैक्षणिक स्रोतों के अनुसार, परिणाम नवंबर 2025 के अंत तक जारी होने की संभावना है। 

  • Nov 14, 2025, 15:42 IST

    Rajasthan Constable Recruitment 2025 Result: फिजिकल टेस्ट

    लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। PET में दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद और अन्य शारीरिक परीक्षण शामिल होंगे। इन चरणों को पार करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें अंतिम चयन सूची में स्थान दिया जाएगा।

  • Nov 14, 2025, 13:12 IST

    राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025: कब होगा कांस्टेबल पीईटी-पीएसटी?

    राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 पास करने के बाद अगला चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप-तौल परीक्षा (PST) है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी PET और PST परीक्षा में शामिल होंगे, जो 30 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी।

  • Nov 14, 2025, 13:06 IST

    Rajasthan Police कांस्टेबल Result 2025: परीक्षा कब हुई थी?

    राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

  • Nov 14, 2025, 13:04 IST

    Rajasthan Constable Recruitment 2025 Result Kab Aayega?

    मीडिया सूत्रों के अनुसार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा परिणाम नवंबर 2025 के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस परिणाम 2025 पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाएगा।

