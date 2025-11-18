School Holiday on 18 November
Rajasthan Police Cut off 2025: क्या होगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की इस बार की कट ऑफ? देखें कैटेगरी-वाइज मार्क्स

By Vijay Pratap Singh
Nov 18, 2025, 10:27 IST

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। उम्मीदवार आगामी चयन प्रक्रिया और प्रतियोगिता के स्तर को समझने के लिए श्रेणीवार कट-ऑफ अंक, न्यूनतम योग्यता अंक, और पिछले वर्षों की कट ऑफ ट्रेंड अवश्य देखें। कांस्टेबल (General/Driver) परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां दी गई अपेक्षित कट-ऑफ देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंक पासिंग रेंज में हैं या नहीं। यह अनुमान उम्मीदवारों को अपने चयन की संभावनाएं जानने में मदद करेगा।

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025
Rajasthan Police Constable Cut Off 2025

Rajasthan Police Constable Cut Off 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 जल्द ही राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 14 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है, और अब उम्मीदवारों को कट ऑफ अंकों की घोषणा का इंतज़ार है। लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। चयन प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक हासिल करना आवश्यक है।

आधिकारिक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 जारी होने के बाद इसकी जानकारी यहीं अपडेट कर दी जाएगी। हर वर्ष कट ऑफ अंक कई कारकों—जैसे आवेदकों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई स्तर और समग्र प्रदर्शन—के आधार पर बदलते रहते हैं। साथ ही, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अलग-अलग निर्धारित की जाती है।

इस लेख में हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कैटेगरी-वाइज अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स शामिल किए हैं, जिनकी सहायता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अंक निर्धारित सीमा के आसपास हैं या नहीं - यानी आप इस परीक्षा में पास हो रहे हैं या फेल।

[अपेक्षित] राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की अपेक्षित कट ऑफ देख सकते हैं। ये अनुमानित कट ऑफ अंक उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रश्नों और परीक्षा के स्तर के आधार पर तैयार किए गए हैं। ध्यान दें कि आधिकारिक कट ऑफ इससे अलग हो सकती है। उम्मीदवार यहाँ प्रस्तुत तालिका के माध्यम से कैटेगरी-वाइज अपेक्षित राजस्थान पुलिस कट ऑफ 2025 आसानी से देख सकते हैं।

श्रेणी / Category

कट-ऑफ (अनुमानित) / Cut Off (Expected)

जनरल / General (UR)

70 – 76

अन्य पिछड़ा वर्ग / Other Backward Classes (OBC)

65 – 72

अनुसूचित जाति / Scheduled Caste (SC)

62 – 70

अनुसूचित जनजाति / Scheduled Tribe (ST)

60 – 66

नोट: ये अंक केवल अनुमानित हैं; वास्तविक आधिकारिक कट ऑफ इससे अलग हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम निर्णय के लिए केवल आधिकारिक कट ऑफ पर ही भरोसा करें।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025 को उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं:

चरण 1: सबसे पहले आप राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

चरण 2: फिर राज्य समाचार अनुभाग में जाएँ और "राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2025" लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अब चालू वर्ष की कट ऑफ पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

चरण 4: कट ऑफ पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लें।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल न्यूनतम योग्यता अंक (Minimum qualifying marks) 2025 क्या है?

उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंक और अंतिम कट-ऑफ अंक के बीच के अंतर को समझना चाहिए। न्यूनतम अर्हक अंक (Minimum qualifying marks) वह आधारभूत अंक हैं, जिन्हें अगले चयन चरण के लिए पात्र माना जाता है, जबकि कट-ऑफ अंक वे वास्तविक अंक हैं जो मेरिट सूची तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए न्यूनतम अर्हक अंक (Minimum qualifying marks) निम्नलिखित हैं:

श्रेणी / Category

न्यूनतम अर्हक अंक / Minimum Qualifying Marks

सामान्य / अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग (General/UR & OBC)

40%

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST)

36%

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (टीएसपी क्षेत्र) (SC/ST TSP)

30%

सहरिया (Sahariya)

25%

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 चयन प्रक्रिया क्या है?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाएगा:

  1. लिखित परीक्षा (Written Test)

  2. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST)

  3. दक्षता परीक्षा (Skill Test) – केवल चालक, बैंड, घुड़सवार और डॉग स्क्वायड उम्मीदवारों के लिए

  4. दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)

  5. चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination)

