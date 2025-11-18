Vikas Divyakirti Quotes: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के 10 प्रेरणादायक विचार

School Holiday on 18 November
By Priyanka Pal
Nov 18, 2025, 07:26 IST

Vikas Divyakirti Quotes in Hindi: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक शिक्षक, विचारक और लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। जब उनका अनुभव बोलता है, तो पीढ़ियां सुनती हैं। आज इस लेख में पढ़ें उनके उन प्रेरणादायक विचारों को जो आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने का दम रखने के साथ - साथ आपके हौसलों को कभी कम नहीं होने देते। 

Vikas Divyakirti Motivational Quotes in Hindi

Vikas Divyakirti Motivational Quotes: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के संस्थापक, शिक्षक, विचारक और लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। जिन्होंने अपने पहले प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) परीक्षा पास की। यूपीएससी में चयन होने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा छोड़ दी। आज वह लाखों छात्रों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। भले ही आप आईएएस न बनना चाहते हों। लेकिन, यूपीएससी की तैयारी सिविल सर्विसेज एग्जाम से ज्यादा जिम्मेदारी, संवेदना और सोच सिखाती है। 

यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने से जिंदगी को समझने और बेहतर इंसान बनने का रास्ता मिलता है। आगे लेख में पढ़िए डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के 10 सबसे प्रेरणादायक विचार। 

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के 10 प्रेरणादायक विचार - 

“जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी”

“सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर मेहनत की तो एक बेहतर इंसान बन जाओगे और जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे”

“क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा”

“बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही बात Common होती है, कुछ दिनों की बात है ये वक्त गुज़र जाएगा”

“अगर आप जीवन में कभी असफल हो जाएं, तो मान लीजिए आपकी सफलता की दहाड़ अभी और बड़ी होने वाली है”

“हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक छिपी हुई सीख है”

“आप जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने की शक्ति आपके भीतर है, उसे उजागर करना जरूरी है”

“सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह विकास की एक सतत यात्रा है”

“केवल वही जंजीरें आपको बांधती हैं जो आप अपने मन में बनाते हैं”

“जो आग आपके जुनून को बढ़ाती है, वही ज्वाला आपके चरित्र का निर्माण करती है”

“जीवने में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है”

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

