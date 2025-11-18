Vikas Divyakirti Quotes: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के 10 प्रेरणादायक विचार

Vikas Divyakirti Motivational Quotes: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के संस्थापक, शिक्षक, विचारक और लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। जिन्होंने अपने पहले प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) परीक्षा पास की। यूपीएससी में चयन होने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा छोड़ दी। आज वह लाखों छात्रों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। भले ही आप आईएएस न बनना चाहते हों। लेकिन, यूपीएससी की तैयारी सिविल सर्विसेज एग्जाम से ज्यादा जिम्मेदारी, संवेदना और सोच सिखाती है।

यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने से जिंदगी को समझने और बेहतर इंसान बनने का रास्ता मिलता है। आगे लेख में पढ़िए डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के 10 सबसे प्रेरणादायक विचार।

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के 10 प्रेरणादायक विचार -

“जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी”

“सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर मेहनत की तो एक बेहतर इंसान बन जाओगे और जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे”