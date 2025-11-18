दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक: भारत दुनिया में हल्दी का प्रमुख उत्पादक है। यहां दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा हल्दी उगाई जाती है। हल्दी की खेती भारत के कई राज्यों में होती है, लेकिन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं। इस सुनहरे मसाले के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें, जो अपने स्वाद, रंग और औषधीय गुणों के लिए बहुत पसंद किया जाता है।
दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
तेलंगाना भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है। अपनी गर्म जलवायु और दोमट मिट्टी के कारण, यह राज्य हल्दी की व्यापक खेती के लिए अनुकूल है। हल्दी की मशहूर किस्म 'लकडोंग' अपने उच्च करक्यूमिन के लिए जानी जाती है। यह पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उगाई जाती है और दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है।
भारत कितनी हल्दी का उत्पादन कर रहा है?
भारत हर साल 1.16 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है। यह इसे दुनिया का नंबर एक हल्दी उत्पादक बनाता है। हल्दी ज्यादातर खरीफ के मौसम में उगाई जाती है और यह भारतीय खाना पकाने, आयुर्वेद और सौंदर्य प्रसाधनों में एक मुख्य सामग्री है। कुछ प्रसिद्ध भारतीय किस्मों में सेलम, इरोड, एलेप्पी फिंगर और राजापुरी शामिल हैं।
दुनिया के शीर्ष 5 हल्दी उत्पादक देश
|
रैंक
|
देश
|
सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)
|
1
|
भारत
|
1.16
|
2
|
म्यांमार
|
0.23
|
3
|
बांग्लादेश
|
0.13
|
4
|
चीन
|
0.09
|
5
|
इंडोनेशिया
|
0.07
नोट: ये आंकड़े 2023-2024 के हालिया डेटा पर आधारित हैं। इन्हें मुख्य रूप से खाद्य और कृषि संगठन (FAO), इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से लिया गया है।
भारत
भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक है, जो सालाना लगभग 1.16 मिलियन मीट्रिक टन हल्दी उगाता है। हल्दी की खेती पूरे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। भारतीय हल्दी अपने गहरे पीले रंग, तेज सुगंध और उच्च करक्यूमिन के लिए जानी जाती है, जिससे यह घरों और निर्यात में एक मुख्य मसाला है।
म्यांमार
म्यांमार लगभग 0.23 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हल्दी कई ग्रामीण इलाकों में उगाई जाती है और यह छोटे किसानों के लिए एक जरूरी नकदी फसल है। म्यांमार की हल्दी का ज्यादातर उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है और इसका कुछ सीमित निर्यात पड़ोसी देशों में होता है।
बांग्लादेश
बांग्लादेश सालाना लगभग 0.13 मिलियन मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन करता है। यह मुख्य रूप से खगराचारी, बंदरबन और चटगांव जिलों में उगाई जाती है। बांग्लादेशी हल्दी को इसकी प्राकृतिक गुणवत्ता के लिए महत्व दिया जाता है और इसका इस्तेमाल खाना पकाने और पारंपरिक चिकित्सा में बड़े पैमाने पर होता है।
चीन
चीन हर साल लगभग 0.09 मिलियन मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन करता है। इस मसाले का उपयोग चीनी हर्बल दवाओं और व्यंजनों में किया जाता है। बढ़ती वैश्विक मांग के कारण, चीन दवा और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों के लिए हल्दी की खेती में भी निवेश कर रहा है।
इंडोनेशिया
इंडोनेशिया पांचवें स्थान पर है, जो लगभग 0.07 मिलियन मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन करता है। यह अपने उष्णकटिबंधीय निचले और ऊंचे इलाकों में हल्दी उगाता है। हल्दी का ज्यादातर उपयोग स्थानीय रूप से पारंपरिक हर्बल ड्रिंक (जामू) और व्यंजनों में किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है।
अन्य कौन से देश हल्दी का उत्पादन करते हैं?
शीर्ष पांच देशों के अलावा, नाइजीरिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और पेरू जैसे देश भी हल्दी उगाते हैं। इन देशों में हल्दी की खेती के लिए अनुकूल जलवायु है। साथ ही, हल्दी के स्वास्थ्य लाभों में बढ़ती दिलचस्पी के कारण, इसकी खेती के लिए ज्यादा जमीन का उपयोग किया जा रहा है।
भारतीय हल्दी को क्या खास बनाता है?
भारतीय हल्दी को उसके गहरे रंग, उच्च करक्यूमिन और औषधीय गुणों के लिए खास माना जाता है। भारत में हल्दी की 30 से ज्यादा किस्में उपलब्ध हैं, और हर किसी की अपनी अलग खासियत है। मेघालय की लकडोंग हल्दी में 12% तक करक्यूमिन होता है। इसे दुनिया की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बाजारों में इसकी बहुत मांग है।
हल्दी उत्पादन के बारे में कुछ तथ्य
भारत हल्दी का शीर्ष उत्पादक है, जो वैश्विक आपूर्ति में 70% से ज्यादा का योगदान देता है।
हल्दी आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों में एक मुख्य सामग्री है।
करक्यूमिन की मात्रा हल्दी की गुणवत्ता और कीमत तय करती है।
मेघालय की लकडोंग हल्दी दुनिया की सबसे असरदार किस्मों में से एक है।
भारत हल्दी का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो इसे 150 से ज्यादा देशों में भेजता है।
