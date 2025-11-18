दुनिया में नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, जानें नाम

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चाय, सलाद और डेजर्ट में स्वाद बढ़ाने वाले खट्टे नींबू कहां से आते हैं? नींबू सिर्फ रसोई का एक अहम हिस्सा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक कृषि फल है, जो कई महाद्वीपों और क्षेत्रों में उगाया जाता है। नींबू का उत्पादन विरासत, जलवायु और तकनीक का एक बेहतरीन मेल है। कुछ देश अपनी खास पर्यावरणीय विशेषताओं और खेती की विशेषज्ञता के कारण सबसे अलग पहचान रखते हैं। आइए जानते हैं कि आपके नींबू कहां से आते हैं, सबसे बड़े उत्पादकों से लेकर उभरते हुए देशों तक। साथ ही यह भी जानेंगे कि ये देश नींबू की खेती के बाजार में सबसे बेहतर क्यों हैं। दुनिया में नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? यूएसडीए फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मेक्सिको दुनिया में नींबू और लाइम (छोटे हरे नींबू) का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजार वर्ष 2024/2025 के लिए इसका अनुमानित उत्पादन 35 लाख मीट्रिक टन है। यह पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़ोतरी है। इसका कारण अच्छा मौसम और खेती के क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी है, जो वैश्विक उत्पादन के लिए बहुत अच्छा है।

नींबू और लाइम का उत्पादन करने वाले टॉप 5 देश यूएसडीए फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नीचे दिए गए देश नींबू और लाइम का उत्पादन करने वाले टॉप 5 देश हैं- रैंक देश / क्षेत्र 2024/2025 उत्पादन (मीट्रिक टन में) 1 मेक्सिको 3,500,000 2 यूरोपीय संघ 1,700,000 3 अर्जेंटीना 1,400,000 4 तुर्की 1,600,000 5 दक्षिण अफ्रीका 720,000

उत्पादन से जुड़ी खास बातें: -मेक्सिको: मेक्सिको 35 लाख मीट्रिक टन के साथ सबसे आगे है। इसका कारण खेती का रकबा बढ़ना और स्थिर मांग है। इसकी मांग मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार से आती है, जो इसके नींबू/लाइम निर्यात का 90% से ज्यादा हिस्सा है। -यूरोपीय संघ- (मुख्य रूप से स्पेन) का उत्पादन 17 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। स्पेन में रिकॉर्ड फसल होने के कारण इसमें 16% की बढ़ोतरी हुई है। अर्जेंटीना: खराब मौसम के कारण अर्जेंटीना के उत्पादन में थोड़ी कमी आई है और यह 14 लाख मीट्रिक टन रहेगा। हालांकि, कुल निर्यात में गिरावट के बावजूद अमेरिका को होने वाले निर्यात में सुधार हुआ है।