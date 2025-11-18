हरियाणा में कौन-सा जिला है ‘दौलत का शहर’, जानें यहां

हरियाणा देश का 17वां सबसे लोकप्रिय राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं, पश्चिम और दक्षिण में यह राजस्थान से सीमा साझा करता है। हरियाणा दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है, जिसमें पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा शामिल है। ऐसे में हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आता है।

जिलों की विशेषताओं की वजह से उन्हें कई उपनाम भी मिले हुए हैं। इन्हीं उपनामों में से एक ‘दौलत का शहर’ भी है। क्या आपने हरियाणा के ऐसे जिले के बारे में पढ़ा या सुना है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें हरियाणा राज्य का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां के हर जिले की अपनी खासियत है, जिससे राज्य को विशेष पहचान बनाने में मदद मिली है।

हरियाणा में कुल जिले और मंडल

हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। वहीं, यहां कुल 22 जिले हैं, जो कि 6 मंडलों में आते हैं। राज्य का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, तो सबसे पश्चिमी सिरसा है। वहीं, सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, तो सबसे दक्षिणी जिला नूंह है।

हरियाणा में कौन-सा जिला है ‘दौलत का शहर’

अब सवाल है कि हरियाणा में कौन-सा जिला दौलत का शहर कहलाता है, तो आपको बता दें कि राज्य का गुरुग्राम जिला दौलत का शहर भी कहा जाता है। गुरुग्राम हरियाणा के सबसे समृद्ध जिलों में शामिल है।

क्यों कहा जाता है ‘दौलत का शहर’

हरियाणा का गुरुग्राम जिला राज्य का सबसे समृद्ध जिला है। यहां सालाना प्रति व्यक्ति आय 9.05 लाख रुपये तक आंकी गई है। इसके पीछे यहां का रियल एस्टेट का कारोबार प्रमुख माना जाता है। बीते वर्षों में गुरुग्राम ने आईटी हब के रूप में तेजी से तरक्की की है।

ऐसे में गुरुग्राम का आर्थिक विकास भी हुआ है, जिससे यहां लोग अधिक समृद्ध हुए हैं। लोगों की प्रति व्यक्ति बढ़ी है, जिससे यह भारत के सबसे अमीर जिलों में भी शामिल है। यही वजह है कि इस जिले को ‘दौलत का शहर’ भी कहा जाता है।