RRB Group D Exam Date 2025
Focus
हरियाणा में कौन-सा जिला है ‘दौलत का शहर’, जानें यहां

By Kishan Kumar
Nov 18, 2025, 14:04 IST

हरियाणा भारत का विविध संस्कृति और समृद्ध इतिहास वाला राज्य है। यहां के अलग-अलग शहर अतीत के पन्नों पर अपनी विरासत और परंपराओं के लिए दर्ज हैं। क्योंकि, शहरों की अपनी विशेषता है। आपने प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में कौन-सा जिला ‘दौलत का शहर’ कहलाता है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

हरियाणा में दौलत का शहर
हरियाणा में दौलत का शहर

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें हरियाणा राज्य का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां के हर जिले की अपनी खासियत है, जिससे राज्य को विशेष पहचान बनाने में मदद मिली है।

जिलों की विशेषताओं की वजह से उन्हें कई उपनाम भी मिले हुए हैं। इन्हीं उपनामों में से एक ‘दौलत का शहर’ भी है। क्या आपने हरियाणा के ऐसे जिले के बारे में पढ़ा या सुना है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

देश का 17वां सबसे लोकप्रिय राज्य

हरियाणा देश का 17वां सबसे लोकप्रिय राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं, पश्चिम और दक्षिण में यह राजस्थान से सीमा साझा करता है। हरियाणा दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है, जिसमें पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा शामिल है। ऐसे में हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आता है।

हरियाणा में कुल जिले और मंडल 

हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। वहीं, यहां कुल 22 जिले हैं, जो कि 6 मंडलों में आते हैं। राज्य का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, तो सबसे पश्चिमी सिरसा है। वहीं, सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, तो सबसे दक्षिणी जिला नूंह है।

हरियाणा में कौन-सा जिला है ‘दौलत का शहर’

अब सवाल है कि हरियाणा में कौन-सा जिला दौलत का शहर कहलाता है, तो आपको बता दें कि राज्य का गुरुग्राम जिला दौलत का शहर भी कहा जाता है। गुरुग्राम हरियाणा के सबसे समृद्ध जिलों में शामिल है। 

क्यों कहा जाता है ‘दौलत का शहर’

हरियाणा का गुरुग्राम जिला राज्य का सबसे समृद्ध जिला है। यहां सालाना प्रति व्यक्ति आय 9.05 लाख रुपये तक आंकी गई है। इसके पीछे यहां का रियल एस्टेट का कारोबार प्रमुख माना जाता है। बीते वर्षों में गुरुग्राम ने आईटी हब के रूप में तेजी से तरक्की की है।

ऐसे में गुरुग्राम का आर्थिक विकास भी हुआ है, जिससे यहां लोग अधिक समृद्ध हुए हैं। लोगों की प्रति व्यक्ति बढ़ी है, जिससे यह भारत के सबसे अमीर जिलों में भी शामिल है। यही वजह है कि इस जिले को ‘दौलत का शहर’ भी कहा जाता है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
