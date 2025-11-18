यह छोटा सा देश है दुनिया में कोकोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यहाँ जाने नाम

पश्चिम अफ्रीका में स्थित कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट) दुनिया में कोको बीन्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु कोको की पैदावार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहां लाखों छोटे किसान वर्षावनों के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं और हर साल 20 लाख टन से ज्यादा कोको का उत्पादन करते हैं। कोको के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें। दुनिया में कोकोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश? कोटे डी आइवर ने पिछले साल 22 लाख मीट्रिक टन कोको का उत्पादन किया, जिससे यह पूरी दुनिया में कोको का नंबर 1 उत्पादक बन गया। यहां से कोको बीन्स को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में भेजा जाता है, जहां इन्हें प्रोसेस करके चॉकलेट, कोको पाउडर और कोको बटर बनाया जाता है। कोटे डी आइवर कितना कोकोआ पैदा करता है? कोटे डी आइवर हर साल लगभग 22 लाख टन कोको बीन्स का उत्पादन करता है, जो दुनिया के कुल बाजार का लगभग 40% है। कोको की खेती मुख्य रूप से देश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में की जाती है। यहां की वर्षावन वाली जलवायु अच्छी फसल देने में मदद करती है।

दुनिया में कोकोआ उत्पादक टॉप 5 देश रैंक देश सालाना पैदावार (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 कोटे डी आइवर 2.2 2 घाना 1.1 3 इंडोनेशिया 0.7 4 नाइजीरिया 0.3 5 इक्वाडोर 0.3 नोट: ये आंकड़े FAO और अंतरराष्ट्रीय कोको संगठन (ICO) के 2023–2024 के अनुमानों पर आधारित हैं। 1. कोटे डी आइवर दुनिया के कोको बाजार में कोटे डी आइवर का दबदबा है। यहां 50 लाख से ज्यादा लोग कोको की खेती पर निर्भर हैं। यह खेती मुख्य रूप से छोटे, परिवार के मालिकाना हक वाले फार्मों पर की जाती है। कोटे डी आइवर के कोको उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, बाल मजदूरी और कीमतों में उतार-चढ़ाव। इसके बावजूद, यह दुनिया में कोको की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। 2. घाना घाना हर साल लगभग 11 लाख टन कोको बीन्स का उत्पादन करता है। सोने के बाद कोको यहां की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात फसल है। घाना का कोको बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसका इस्तेमाल प्रीमियम चॉकलेट में किया जाता है।

3. इंडोनेशिया इंडोनेशिया अफ्रीका के बाहर कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां हर साल लगभग 7 लाख टन कोको का उत्पादन होता है। इसका ज्यादातर उत्पादन सुलावेसी और सुमात्रा में होता है। इंडोनेशिया कच्चे बीन्स और सेमी-प्रोसेस्ड कोको प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है। 4. नाइजीरिया दुनिया के कोको बाजार में नाइजीरिया का हिस्सा लगभग 3 लाख टन का है। नाइजीरिया के विकास का एक मुख्य कारण खेती के अच्छे तरीकों को बढ़ावा देना है। साथ ही, अतिरिक्त मूल्य बनाने के लिए कोको प्रोसेसिंग में निवेश पर भी जोर दिया जा रहा है। 5. इक्वाडोर इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का टॉप कोको उत्पादक है, जो सालाना लगभग 3 लाख टन कोको पैदा करता है। अपने खास स्वाद वाले कोको बीन्स के कारण, इक्वाडोर के कोको की मांग पारखी लोगों और क्राफ्ट चॉकलेट बनाने वालों के बीच बहुत ज्यादा है। कोको का खास उत्पादन करने वाले अन्य देश कैमरून, पेरू, ब्राजील और डोमिनिकन गणराज्य सहित कई अन्य देश भी बड़ी मात्रा में कोको का उत्पादन करते हैं। हो सकता है कि इन देशों में पैदावार टॉप उत्पादकों से कम हो, लेकिन वे चॉकलेट के अलग-अलग अनुभवों के लिए कई अनोखे स्वाद और किस्में पेश करते हैं।