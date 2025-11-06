RRB Group D Exam Date 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 08/2024 के तहत ग्रुप डी (लेवल 1) पदों के लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह घोषणा RRB भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट-www.rrbbbs.gov.in पर गई है। लेेटेस्ट अपडेट के अनुसार, RRB ग्रुप डी परीक्षा 2025 का आयोजन 17 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। उम्मीदवार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण और लेटेस्ट अपडेट के लिए RRB भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा तिथि 2025 पर लेटेस्ट अपडेट

आरआरबी भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ग्रुप डी परीक्षा 2025 का आयोजन 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से आयोजित होगी।

RRB Group D Exam Schedule 2025: आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए लगभग 1.08 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो अब परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया कुल चार चरणों में आयोजित की जाएगी — कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification), और चिकित्सा परीक्षा (Medical Examination)। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं।