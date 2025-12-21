Rajasthan Jamadar Grade 2 Admit Card 2025: राजस्थान जमादार ग्रेड 2 एडमिट कार्ड लिंक कल, यहां मिलेगा Direct Link

Rajasthan Jamadar Grade 2 Admit Card 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) 22 दिसंबर, 2025 को राजस्थान जमादार ग्रेड 2 एडमिट कार्ड 2025 जारी करने वाला है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे लिंक एक्टिवेट होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट-recruitment.rajasthan.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान जमादार ग्रेड 2 एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा में शामिल होने के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा के दिन के निर्देश जैसी ज़रूरी जानकारी होती है। बिना वैलिड एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।
राजस्थान जमादार ग्रेड 2 एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स
RSSB ने 17 अक्टूबर 2025 को राजस्थान जमादार ग्रेड 2 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कुल 72 पद हैं। लंबे समय के बाद अब RSSB ने लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 27 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। राजस्थान जमादार ग्रेड 2 एडमिट कार्ड 22 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। नीचे राजस्थान जमादार ग्रेड 2 एडमिट कार्ड और परीक्षा 2025 की मुख्य जानकारी दी गई है।
-
बोर्ड का नाम: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
-
पद का नाम: जमादार ग्रेड 2
-
कुल पदों की संख्या: 72
-
एडमिट कार्ड तिथि: 22 दिसंबर 2025
-
परीक्षा तिथि: 27 दिसंबर 2025 (शनिवार)
-
परीक्षा समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
-
परीक्षा मोड: ऑफलाइन
-
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और मेरिट लिस्ट
-
नौकरी स्थान: राजस्थान
-
आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in
recruitment.rajasthan.gov.in से कैसे डाउनलोड करें राजस्थान जमादार भर्ती 2025 एडमिट कार्ड?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।
-
Rajasthan Jamadar Recruitment 2025 के सामने दिए गए Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपना Application Number और Date of Birth दर्ज करें।
-
Submit बटन पर क्लिक करें।
-
आपका Rajasthan Jamadar Admit Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
