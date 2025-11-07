Railway RRB Group D Exam City Slip 2025 Link: आरआरबी ग्रुप डी सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें, यहां मिलेगा सिटी स्लिप लिंक

Railway RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) आज, 7 नवंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर RRB ग्रुप डी सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी करने की संभावना है। आरआरबी ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक देश भर में निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, हेल्पर/असिस्टेंट और पॉइंट्समैन समेत कुल 32,438 रिक्तियां भरी जाएंगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, पुनर्निर्धारित परीक्षा तिथियों के संबंध में CAT के निर्णय के बाद ही RRB द्वारा अंतिम परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने RRB ग्रुप डी पदों के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही विजिट करें।
आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड लिंक
आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 का डाउनलोड लिंक जल्द ही RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपनी क्षेत्रीय RRB वेबसाइट पर लॉगिन करके सिटी स्लिप देख और डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, लिंक सक्रिय होते ही इसे इस लेख में भी अपडेट किया जाएगा।
आरआरबी ग्रुप डी सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें?
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन कर आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन करें:
-
अपनी क्षेत्रीय RRB वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
कैप्चा सत्यापन पूरा करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
सिटी स्लिप एक नई विंडो में प्रदर्शित होगी।
-
विवरणों को ध्यान से देखें और और डाउनलोड करें।
