दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं आप, यहां परखें

By Kishan Kumar
Nov 18, 2025, 18:45 IST

इस सामान्य ज्ञान क्विज के साथ भारत की राजधानी के बारे में मजेदार और रोमांचक तरीके से जानें। ये सवाल आपकी याददाश्त को परखने और दिल्ली के बारे में आपकी समझ को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।

दिल्ली क्विज
दिल्ली क्विज

दिल्ली उन शहरों में से एक है, जो हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है। यह शहर सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति भी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दिल्ली में कई बदलाव हुए हैं। यह शहर आज भी भारत के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। दिल्ली के बारे में कई कहानियां, परंपराएं और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है।

दिल्ली के बारे में जानने के लिए क्विज सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इससे देश की राजधानी और उसके महत्त्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, इसलिए इस क्विज में आपको ऐसे अलग-अलग सवाल मिलेंगे, जो इस शहर के इतिहास और इसके कई पहलुओं को दर्शाते हैं। इन सवालों को इस तरह से बनाया गया है कि सीखना मजेदार और दिलचस्प लगे।

1. दिल्ली का कौन-सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) भी है और इसे कुतुब-उद-दीन ऐबक ने बनवाया था?

A) इंडिया गेट

B) लाल किला

C) लोटस टेम्पल

D) कुतुब मीनार

उत्तर: D) कुतुब मीनार

विवरण: कुतुब मीनार की स्थापना 1199 में हुई थी। इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला।


2. दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के डिजाइनर कौन थे?

A) हर्बर्ट बेकर

B) चार्ल्स कोरिया

C) एडविन लुटियंस

D) ले कॉर्बुजिए

उत्तर: C) एडविन लुटियंस

विवरण: डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली की वेबसाइट के अनुसार, “इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में हिज रॉयल हाइनेस, द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया था।”

3. दिल्ली में संसद भवन का प्रसिद्ध नाम क्या है?

A) राष्ट्रपति भवन

B) संसद भवन

C) लोकसभा भवन

D) राज्यसभा भवन

उत्तर: B) संसद भवन

विवरण: संसद भवन को 'Sansad Bhawan' के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र होते हैं।


4. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी दिल्ली से होकर बहती है?

A) यमुना

B) गंगा

C) घाघरा

D) सरस्वती

उत्तर: A) यमुना

विवरण: यमुना नदी इस शहर से होकर बहती है और यह दिल्ली के लिए पानी के सबसे जरूरी स्रोतों में से एक है।

5. दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

A) अरविंद केजरीवाल

B) शीला दीक्षित

C) मदन लाल खुराना

D) चौधरी ब्रह्म प्रकाश

उत्तर: D) चौधरी ब्रह्म प्रकाश

विवरण: चौधरी ब्रह्म प्रकाश साल 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे।

6. राष्ट्रपति भवन कहां स्थित है?

A) चांदनी चौक

B) जनपथ

C) राजपथ

D) कनॉट प्लेस

उत्तर: C) राजपथ

विवरण: राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है।

7. लाल किला किसने बनवाया था?

A) शाहजहां

B) औरंगजेब

C) अकबर

D) जहांगीर

उत्तर: A) शाहजहां

विवरण: इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट के अनुसार, “शक्ति और सुंदरता का प्रतीक, लाल किला शाहजहानाबाद (आज की पुरानी दिल्ली) का दिल था। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई एक हलचल भरी नई राजधानी थी। 1639 में शाहजहां ने अपना दरबार आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया और अपने नए शाही घर के रूप में लाल किले को बनाने का आदेश दिया। यह लगभग 200 सालों तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान रहा।


8. दिल्ली का लोटस टेम्पल किस धर्म को समर्पित है?

A) हिंदू धर्म

B) ईसाई धर्म

C) बहाई धर्म

D) बौद्ध धर्म

उत्तर: C) बहाई धर्म

विवरण: डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली वेबसाइट के अनुसार, “दिल्ली, भारत में स्थित लोटस टेम्पल, एक बहाई उपासना गृह है। इसे दिसंबर 1986 में समर्पित किया गया था और इसकी लागत 10 मिलियन डॉलर थी।”


9. क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली का कौन-सा मेट्रो स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता है?

A) राजीव चौक

B) कश्मीरी गेट

C) द्वारका सेक्टर 21

D) हौज खास

उत्तर: B) कश्मीरी गेट

विवरण: कश्मीरी गेट दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। यह तीन प्रमुख लाइनों को जोड़ने के लिए जाना जाता है।

10. दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी कब बनी?

A) 1911

B) 1920

C) 1947

D) 1950

उत्तर: A) 1911

विवरण: 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान, किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा।

