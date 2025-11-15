AIBE Admit Card 2025
Focus
Quick Links

SSC CHSL Exam Analysis 2025 BANNED: एग्जाम एनालिसिस पर लगाई एसएससी ने रोक, टियर 1 की पिछले साल की समीक्षा, कठिनाई का स्तर और सेफ स्कोर देखें

By Priyanka Pal
Nov 15, 2025, 13:50 IST

SSC CHSL Exam Analysis 2025: कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL परीक्षा विश्लेषण 2025 पर रोक लगा दी है। इसलिए, यहां हमने पिछले साल के रुझानों के आधार पर सेक्शन-वाइज कठिनाई का स्तर और सेफ स्कोर बताया है, ताकि आपको अपनी तैयारी की रणनीति को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC CHSL Exam Analysis 2025 Banned
SSC CHSL Exam Analysis 2025 Banned

SSC CHSL Exam Analysis 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) JSA, LDA और DEO के 3131 पदों को भरने के लिए SSC CHSL 2025 परीक्षा आयोजित कर रहा है। टियर 1 परीक्षा का दूसरा दिन अभी चल रहा है। यह परीक्षा 30 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें हर दिन तीन शिफ्ट होंगी। इस परीक्षा के लिए 30.7 लाख से ज्यादा Candidates ने Registration कराया है। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए SSC CHSL परीक्षा विश्लेषण देखना चाहिए और जरूरी सवालों का अभ्यास करना चाहिए। विश्लेषण की समीक्षा करने से परीक्षा के कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयासों की संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे उन्हें एक सुरक्षित लक्ष्य स्कोर तय करने और अपनी तैयारी की रणनीति को प्रभावी ढंग से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

SSC CHSL Exam Analysis 2025: परीक्षा विश्लेषण

SSC परीक्षाओं के शुरू होने से पहले, कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें परीक्षा विश्लेषण करने या परीक्षा से जुड़ी जानकारी देने पर रोक लगाई गई थी। इसलिए, हम इस साल के लिए SSC CHSL टियर 1 परीक्षा का विश्लेषण प्रकाशित नहीं करेंगे। हालांकि, Candidates के संदर्भ के लिए, हमने पिछले साल के विश्लेषण का विवरण साझा किया है। इससे उन्हें परीक्षा के कुल पैटर्न और कठिनाई के स्तर को समझने में मदद मिलेगी।

SSC CHSL कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास 2024

विषयों

अच्छे प्रयास

कठिनाई स्तर

मात्रात्मक रूझान

18-19

आसान से मध्यम

सामान्य बुद्धि और तर्क

23-24

आसान

अंग्रेजी समझ

22-23

आसान

सामान्य जागरूकता

16-17

आसान से मध्यम

कुल मिलाकर

79-83

आसान से मध्यम

SSC CHSL Exam Analysis 2025: कठिनाई का स्तर

SSC CHSL टियर 1 में चार सेक्शन होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। वित्त वर्ष 2024 के लिए, यह परीक्षा 1-5 जुलाई और 8-11 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई थी और परीक्षा का कुल कठिनाई स्तर आसान से मध्यम था। क्वांट के सवाल थोड़े समय लेने वाले और गणनात्मक थे। जिन Candidates ने SSC CHSL सिलेबस में बताए गए सभी विषयों की तैयारी की थी, वे आसानी से परीक्षा दे सकते थे और SSC CHSL कट ऑफ से ऊपर अंक हासिल कर सकते थे।

SSC CHSL परीक्षा विश्लेषण पर आधिकारिक नोटिस

SSC द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस का पालन करते हुए, हम इस भर्ती चक्र से परीक्षा का विश्लेषण या कोई विशेष प्रश्न सामने नहीं लाएंगे। इसके बजाय, Candidates की समझ और मार्गदर्शन के लिए पिछले साल का परीक्षा विश्लेषण दिया गया है।

SSC CHSL Exam Analysis Notice 2025

ऑफिशियल नोटिस 

SSC CHSL परीक्षा विश्लेषण 2025 क्यों नहीं किया जा रहा है?

आयोग ने सभी प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को मौजूदा भर्ती चक्र से लाइव परीक्षा विश्लेषण साझा करने या परीक्षा से संबंधित कोई भी विवरण बताने से रोक दिया है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

SSC CHSL का पिछले साल का विश्लेषण तैयारी में कैसे मदद कर सकता है?

पिछले साल के SSC CHSL परीक्षा विश्लेषण को देखने से Candidates को बार-बार पूछे जाने वाले विषयों, जरूरी सेक्शन और बदलते कठिनाई स्तरों का स्पष्ट अंदाजा मिलता है। यह आने वाली परीक्षाओं के लिए एक वास्तविक लक्ष्य स्कोर तय करने और समय प्रबंधन में सुधार करने में भी मदद करता है।

SSC CHSL शिफ्ट का समय 2025

आयोग SSC CHSL 2025 परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित कर रहा है। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निर्धारित शिफ्ट से कम से कम 1-2 घंटे पहले पहुंचें। SSC CHSL शिफ्ट का समय सुबह 9 से 10 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 6 बजे है। नीचे दी गई टेबल में SSC CHSL रिपोर्टिंग का समय देखें।

बदलाव

रिपोर्टिंग समय

एसएससी सीएचएसएल परीक्षा समय

एसएससी सीएचएसएल पहली पाली का समय

सुबह 7:30 बजे

सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक

एसएससी सीएचएसएल दूसरी पाली का समय

11:30:00 बजे सुबह

दोपहर 1:00 बजे – दोपहर 2:00 बजे

एसएससी सीएचएसएल तीसरी पाली का समय

3:30 बजे

शाम 5:00 बजे – शाम 6:00 बजे

Check:

IOCL Engineer Result 2025 Out



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News