IOCL Engineer Result 2025 Out: जारी हुआ इंजीनियर icol.com रिजल्ट, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड और मार्क्स

By Priyanka Pal
Nov 15, 2025, 11:22 IST

IOCL Engineer Result 2025: IOCL ने ग्रेजुएट इंजीनियर रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए होना होगा शामिल।

IOCL Engineer Result 2025

IOCL Engineer Result 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर IOCL इंजीनियर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट इंजीनियर (ग्रेड A) परीक्षा दी थी, वे अब IOCL की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से 185 ग्रेजुएट इंजीनियर्स (ग्रेड A) का चयन किया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को अब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए शामिल होना होगा।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए यह रिजल्ट स्कोरकार्ड के रूप में जारी किया गया है। जिसमें उम्मीदवारों का विवरण, श्रेणी, पद का नाम और परीक्षा में प्राप्त कुल अंक शामिल हैं। 

IOCL Engineer Result 2025: स्कोरकार्ड लिंक 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट पर IOCL रिजल्ट 2025 लिंक 14 नवंबर को एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे,वे अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

IOCL Engineer Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे IOCL की वेबसाइट पर उपलब्ध IOCL इंजीनियर रिजल्ट 2025 लिंक का उपयोग करके अपना स्कोर कार्ड 30 नवंबर डाउलनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के सिंपल स्टेप नीचे देखें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icol.com पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, IOCL Career पर जाएं और Latest Job Openings पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब Recruitment Of Engineers/Officers (Grade – A) in Indian Oil Corporation Limited through Computer Based Test (CBT) – 2025 पर जाएं। 

स्टेप 4 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और D.O.B डालें। 

स्टेप 5 स्कोरकार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करना ना भूलें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

