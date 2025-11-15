IOCL Engineer Result 2025 Out: जारी हुआ इंजीनियर icol.com रिजल्ट, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड और मार्क्स

IOCL Engineer Result 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर IOCL इंजीनियर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट इंजीनियर (ग्रेड A) परीक्षा दी थी, वे अब IOCL की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से 185 ग्रेजुएट इंजीनियर्स (ग्रेड A) का चयन किया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को अब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए शामिल होना होगा।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए यह रिजल्ट स्कोरकार्ड के रूप में जारी किया गया है। जिसमें उम्मीदवारों का विवरण, श्रेणी, पद का नाम और परीक्षा में प्राप्त कुल अंक शामिल हैं।

IOCL Engineer Result 2025: स्कोरकार्ड लिंक

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट पर IOCL रिजल्ट 2025 लिंक 14 नवंबर को एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे,वे अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: