MLB MVP Winners from 1931 to 2025: Who are the players who shaped nearly a century of Major League Baseball excellence? Since 1931, the Baseball Writers' Association of America (BBWAA) has selected the Most Valuable Player (MVP) in both the American League and National League, using a weighted points system based on regular-season performance. Below is the complete, official MLB list of every MVP winner from 1931 through 2025.
American League
|
Year
|
Player
|
Team
|
Position
|
2025
|
Aaron Judge
|
NY Yankees
|
OF
|
2024
|
Aaron Judge
|
NY Yankees
|
OF
|
2023
|
Shohei Ohtani
|
LA Angels
|
DH / SP
|
2022
|
Aaron Judge
|
NY Yankees
|
OF
|
2021
|
Shohei Ohtani
|
LA Angels
|
DH / SP
|
2020
|
José Abreu
|
Chi White Sox
|
1B
|
2019
|
Mike Trout
|
LA Angels
|
CF
|
2018
|
Mookie Betts
|
Boston
|
OF
|
2017
|
Jose Altuve
|
Houston
|
2B
|
2016
|
Mike Trout
|
LA Angels
|
CF
|
2015
|
Josh Donaldson
|
Toronto
|
3B
|
2014
|
Mike Trout
|
LA Angels
|
CF
|
2013
|
Miguel Cabrera
|
Detroit
|
3B
|
2012
|
Miguel Cabrera
|
Detroit
|
3B
|
2011
|
Justin Verlander
|
Detroit
|
SP
|
2010
|
Josh Hamilton
|
Texas
|
OF
|
2009
|
Joe Mauer
|
Minnesota
|
C
|
2008
|
Dustin Pedroia
|
Boston
|
2B
|
2007
|
Alex Rodriguez
|
NY Yankees
|
3B
|
2006
|
Justin Morneau
|
Minnesota
|
1B
|
2005
|
Alex Rodriguez
|
NY Yankees
|
3B
|
2004
|
Vladimir Guerrero
|
Anaheim
|
OF
|
2003
|
Alex Rodriguez
|
Texas
|
SS
|
2002
|
Miguel Tejada
|
Oakland
|
SS
|
2001
|
Ichiro Suzuki
|
Seattle
|
OF
|
2000
|
Jason Giambi
|
Oakland
|
1B
|
1999
|
Ivan Rodriguez
|
Texas
|
C
|
1998
|
Juan Gonzalez
|
Texas
|
OF
|
1997
|
Ken Griffey Jr.
|
Seattle
|
OF
|
1996
|
Juan Gonzalez
|
Texas
|
OF
|
1995
|
Mo Vaughn
|
Boston
|
1B
|
1994
|
Frank Thomas
|
Chi White Sox
|
1B
|
1993
|
Frank Thomas
|
Chi White Sox
|
1B
|
1992
|
Dennis Eckersley
|
Oakland
|
RP
|
1991
|
Cal Ripken Jr.
|
Baltimore
|
SS
|
1990
|
Rickey Henderson
|
Oakland
|
OF
|
1989
|
Robin Yount
|
Milwaukee
|
OF
|
1988
|
Jose Canseco
|
Oakland
|
OF
|
1987
|
George Bell
|
Toronto
|
OF
|
1986
|
Roger Clemens
|
Boston
|
SP
|
1985
|
Don Mattingly
|
NY Yankees
|
1B
|
1984
|
Willie Hernandez
|
Detroit
|
RP
|
1983
|
Cal Ripken Jr.
|
Baltimore
|
SS
|
1982
|
Robin Yount
|
Milwaukee
|
SS
|
1981
|
Rollie Fingers
|
Milwaukee
|
RP
|
1980
|
George Brett
|
Kansas City
|
3B
|
1979
|
Don Baylor
|
California
|
OF
|
1978
|
Jim Rice
|
Boston
|
OF
|
1977
|
Rod Carew
|
Minnesota
|
1B
|
1976
|
Thurman Munson
|
NY Yankees
|
C
|
1975
|
Fred Lynn
|
Boston
|
OF
|
1974
|
Jeff Burroughs
|
Texas
|
OF
|
1973
|
Reggie Jackson
|
Oakland
|
OF
|
1972
|
Dick Allen
|
Chi White Sox
|
1B
|
1971
|
Vida Blue
|
Oakland
|
SP
|
1970
|
Boog Powell
|
Baltimore
|
1B
|
1969
|
Harmon Killebrew
|
Minnesota
|
3B
|
1968
|
Denny McLain
|
Detroit
|
SP
|
1967
|
Carl Yastrzemski
|
Boston
|
OF
|
1966
|
Frank Robinson
|
Baltimore
|
OF
|
1965
|
Zoilo Versalles
|
Minnesota
|
SS
|
1964
|
Brooks Robinson
|
Baltimore
|
3B
|
1963
|
Elston Howard
|
NY Yankees
|
C
|
1962
|
Mickey Mantle
|
NY Yankees
|
OF
|
1961
|
Roger Maris
|
NY Yankees
|
OF
|
1960
|
Roger Maris
|
NY Yankees
|
OF
|
1959
|
Nellie Fox
|
Chi White Sox
|
2B
|
1958
|
Jackie Jensen
|
Boston
|
OF
|
1957
|
Mickey Mantle
|
NY Yankees
|
OF
|
1956
|
Mickey Mantle
|
NY Yankees
|
OF
|
1955
|
Yogi Berra
|
NY Yankees
|
C
|
1954
|
Yogi Berra
|
NY Yankees
|
C
|
1953
|
Al Rosen
|
Cleveland
|
3B
|
1952
|
Bobby Shantz
|
Phi. Athletics
|
SP
|
1951
|
Yogi Berra
|
NY Yankees
|
C
|
1950
|
Phil Rizzuto
|
NY Yankees
|
SS
|
1949
|
Ted Williams
|
Boston
|
OF
|
1948
|
Lou Boudreau
|
Cleveland
|
SS
|
1947
|
Joe DiMaggio
|
NY Yankees
|
OF
|
1946
|
Ted Williams
|
Boston
|
OF
|
1945
|
Hal Newhouser
|
Detroit
|
SP
|
1944
|
Hal Newhouser
|
Detroit
|
SP
|
1943
|
Spud Chandler
|
NY Yankees
|
SP
|
1942
|
Joe Gordon
|
NY Yankees
|
2B
|
1941
|
Joe DiMaggio
|
NY Yankees
|
OF
|
1940
|
Hank Greenberg
|
Detroit
|
OF
|
1939
|
Joe DiMaggio
|
NY Yankees
|
OF
|
1938
|
Jimmie Foxx
|
Boston
|
1B
|
1937
|
Charlie Gehringer
|
Detroit
|
2B
|
1936
|
Lou Gehrig
|
NY Yankees
|
1B
|
1935
|
Hank Greenberg
|
Detroit
|
1B
|
1934
|
Mickey Cochrane
|
Detroit
|
C
|
1933
|
Jimmie Foxx
|
Phi. Athletics
|
1B
|
1932
|
Jimmie Foxx
|
Phi. Athletics
|
1B
|
1931
|
Lefty Grove
|
Phi. Athletics
|
SP
National League
|
Year
|
Player
|
Team
|
Position
|
2024
|
Shohei Ohtani
|
LA Dodgers
|
DH
|
2023
|
Ronald Acuña Jr.
|
Atlanta
|
OF
|
2022
|
Paul Goldschmidt
|
St. Louis
|
1B
|
2021
|
Bryce Harper
|
Philadelphia
|
OF
|
2020
|
Freddie Freeman
|
Atlanta
|
1B
|
2019
|
Cody Bellinger
|
LA Dodgers
|
RF
|
2018
|
Christian Yelich
|
Milwaukee
|
OF
|
2017
|
Giancarlo Stanton
|
Miami
|
RF
|
2016
|
Kris Bryant
|
Chi Cubs
|
3B
|
2015
|
Bryce Harper
|
Washington
|
RF
|
2014
|
Clayton Kershaw
|
LA Dodgers
|
SP
|
2013
|
Andrew McCutchen
|
Pittsburgh
|
OF
|
2012
|
Buster Posey
|
San Francisco
|
C
|
2011
|
Ryan Braun
|
Milwaukee
|
OF
|
2010
|
Joey Votto
|
Cincinnati
|
1B
|
2009
|
Albert Pujols
|
St. Louis
|
1B
|
2008
|
Albert Pujols
|
St. Louis
|
1B
|
2007
|
Jimmy Rollins
|
Philadelphia
|
SS
|
2006
|
Ryan Howard
|
Philadelphia
|
1B
|
2005
|
Albert Pujols
|
St. Louis
|
1B
|
2004
|
Barry Bonds
|
San Francisco
|
OF
|
2003
|
Barry Bonds
|
San Francisco
|
OF
|
2002
|
Barry Bonds
|
San Francisco
|
OF
|
2001
|
Barry Bonds
|
San Francisco
|
OF
|
2000
|
Jeff Kent
|
San Francisco
|
2B
|
1999
|
Chipper Jones
|
Atlanta
|
3B
|
1998
|
Sammy Sosa
|
Chi Cubs
|
OF
|
1997
|
Larry Walker
|
Colorado
|
OF
|
1996
|
Ken Caminiti
|
San Diego
|
3B
|
1995
|
Barry Larkin
|
Cincinnati
|
SS
|
1994
|
Jeff Bagwell
|
Houston
|
1B
|
1993
|
Barry Bonds
|
San Francisco
|
OF
|
1992
|
Barry Bonds
|
Pittsburgh
|
OF
|
1991
|
Terry Pendleton
|
Atlanta
|
3B
|
1990
|
Barry Bonds
|
Pittsburgh
|
OF
|
1989
|
Kevin Mitchell
|
San Francisco
|
OF
|
1988
|
Kirk Gibson
|
LA Dodgers
|
OF
|
1987
|
Andre Dawson
|
Chi Cubs
|
OF
|
1986
|
Mike Schmidt
|
Philadelphia
|
3B
|
1985
|
Willie McGee
|
St. Louis
|
OF
|
1984
|
Ryne Sandberg
|
Chi Cubs
|
2B
|
1983
|
Dale Murphy
|
Atlanta
|
OF
|
1982
|
Dale Murphy
|
Atlanta
|
OF
|
1981
|
Mike Schmidt
|
Philadelphia
|
3B
|
1980
|
Mike Schmidt
|
Philadelphia
|
3B
|
1979
|
Keith Hernandez
|
St. Louis
|
1B
|
1979
|
Willie Stargell
|
Pittsburgh
|
1B
|
1978
|
Dave Parker
|
Pittsburgh
|
OF
|
1977
|
George Foster
|
Cincinnati
|
OF
|
1976
|
Joe Morgan
|
Cincinnati
|
2B
|
1975
|
Joe Morgan
|
Cincinnati
|
2B
|
1974
|
Steve Garvey
|
LA Dodgers
|
1B
|
1973
|
Pete Rose
|
Cincinnati
|
OF
|
1972
|
Johnny Bench
|
Cincinnati
|
C
|
1971
|
Joe Torre
|
St. Louis
|
3B
|
1970
|
Johnny Bench
|
Cincinnati
|
C
|
1969
|
Willie McCovey
|
San Francisco
|
1B
|
1968
|
Bob Gibson
|
St. Louis
|
SP
|
1967
|
Orlando Cepeda
|
St. Louis
|
1B
|
1966
|
Roberto Clemente
|
Pittsburgh
|
OF
|
1965
|
Willie Mays
|
San Francisco
|
OF
|
1964
|
Ken Boyer
|
St. Louis
|
3B
|
1963
|
Sandy Koufax
|
LA Dodgers
|
SP
|
1962
|
Maury Wills
|
LA Dodgers
|
SS
|
1961
|
Frank Robinson
|
Cincinnati
|
OF
|
1960
|
Dick Groat
|
Pittsburgh
|
SS
|
1959
|
Ernie Banks
|
Chi Cubs
|
SS
|
1958
|
Ernie Banks
|
Chi Cubs
|
SS
|
1957
|
Hank Aaron
|
Milwaukee
|
OF
|
1956
|
Don Newcombe
|
Brooklyn
|
SP
|
1955
|
Roy Campanella
|
Brooklyn
|
C
|
1954
|
Willie Mays
|
NY Giants
|
OF
|
1953
|
Roy Campanella
|
Brooklyn
|
C
|
1952
|
Hank Sauer
|
Chi Cubs
|
OF
|
1951
|
Roy Campanella
|
Brooklyn
|
C
|
1950
|
Jim Konstanty
|
Philadelphia
|
RP
|
1949
|
Jackie Robinson
|
Brooklyn
|
2B
|
1948
|
Stan Musial
|
St. Louis
|
OF
|
1947
|
Bob Elliott
|
Bsn. Braves
|
3B
|
1946
|
Stan Musial
|
St. Louis
|
1B
|
1945
|
Phil Cavarretta
|
Chi Cubs
|
1B
|
1944
|
Marty Marion
|
St. Louis
|
SS
|
1943
|
Stan Musial
|
St. Louis
|
OF
|
1942
|
Mort Cooper
|
St. Louis
|
SP
|
1941
|
Dolph Camilli
|
Brooklyn
|
1B
|
1940
|
Frank McCormick
|
Cincinnati
|
1B
|
1939
|
Bucky Walters
|
Cincinnati
|
SP
|
1938
|
Ernie Lombardi
|
Cincinnati
|
C
|
1937
|
Joe Medwick
|
St. Louis
|
OF
|
1936
|
Carl Hubbell
|
NY Giants
|
SP
|
1935
|
Gabby Hartnett
|
Chi Cubs
|
C
|
1934
|
Dizzy Dean
|
St. Louis
|
SP
|
1933
|
Carl Hubbell
|
NY Giants
|
SP
|
1932
|
Chuck Klein
|
Philadelphia
|
OF
|
1931
|
Frankie Frisch
|
St. Louis
|
2B
You May Also Like to Read:
Clippers Vs Hawks Game Recap, Stats & Highlights
NFL Week 11 Picks: Explore Predictions, Key Results & Match Ups!
Conclusion
From Lefty Grove to Aaron Judge, and from Frankie Frisch to Shohei Ohtani, the MVP award reflects nearly a century of baseball greatness. Each name in this list captures a season where one player rose above all others — defining moments, breaking records and inspiring generations of fans.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation