MLB MVP Winners (1931–2025): Check Complete AL & NL List!

By Manvi Upadhyaya
Nov 15, 2025, 11:04 EDT

Explore the full list of MLB MVP winners from 1931 to 2025. See every AL and NL Most Valuable Player, including legends like Mantle, Bonds, Trout, Ohtani and Judge.

MLB MVP Winners From 1931 till 2025
MLB MVP Winners from 1931 to 2025: Who are the players who shaped nearly a century of Major League Baseball excellence? Since 1931, the Baseball Writers' Association of America (BBWAA) has selected the Most Valuable Player (MVP) in both the American League and National League, using a weighted points system based on regular-season performance. Below is the complete, official MLB list of every MVP winner from 1931 through 2025.

American League

Year

Player

Team

Position

2025

Aaron Judge

NY Yankees

OF

2024

Aaron Judge

NY Yankees

OF

2023

Shohei Ohtani

LA Angels

DH / SP

2022

Aaron Judge

NY Yankees

OF

2021

Shohei Ohtani

LA Angels

DH / SP

2020

José Abreu

Chi White Sox

1B

2019

Mike Trout

LA Angels

CF

2018

Mookie Betts

Boston

OF

2017

Jose Altuve

Houston

2B

2016

Mike Trout

LA Angels

CF

2015

Josh Donaldson

Toronto

3B

2014

Mike Trout

LA Angels

CF

2013

Miguel Cabrera

Detroit

3B

2012

Miguel Cabrera

Detroit

3B

2011

Justin Verlander

Detroit

SP

2010

Josh Hamilton

Texas

OF

2009

Joe Mauer

Minnesota

C

2008

Dustin Pedroia

Boston

2B

2007

Alex Rodriguez

NY Yankees

3B

2006

Justin Morneau

Minnesota

1B

2005

Alex Rodriguez

NY Yankees

3B

2004

Vladimir Guerrero

Anaheim

OF

2003

Alex Rodriguez

Texas

SS

2002

Miguel Tejada

Oakland

SS

2001

Ichiro Suzuki

Seattle

OF

2000

Jason Giambi

Oakland

1B

1999

Ivan Rodriguez

Texas

C

1998

Juan Gonzalez

Texas

OF

1997

Ken Griffey Jr.

Seattle

OF

1996

Juan Gonzalez

Texas

OF

1995

Mo Vaughn

Boston

1B

1994

Frank Thomas

Chi White Sox

1B

1993

Frank Thomas

Chi White Sox

1B

1992

Dennis Eckersley

Oakland

RP

1991

Cal Ripken Jr.

Baltimore

SS

1990

Rickey Henderson

Oakland

OF

1989

Robin Yount

Milwaukee

OF

1988

Jose Canseco

Oakland

OF

1987

George Bell

Toronto

OF

1986

Roger Clemens

Boston

SP

1985

Don Mattingly

NY Yankees

1B

1984

Willie Hernandez

Detroit

RP

1983

Cal Ripken Jr.

Baltimore

SS

1982

Robin Yount

Milwaukee

SS

1981

Rollie Fingers

Milwaukee

RP

1980

George Brett

Kansas City

3B

1979

Don Baylor

California

OF

1978

Jim Rice

Boston

OF

1977

Rod Carew

Minnesota

1B

1976

Thurman Munson

NY Yankees

C

1975

Fred Lynn

Boston

OF

1974

Jeff Burroughs

Texas

OF

1973

Reggie Jackson

Oakland

OF

1972

Dick Allen

Chi White Sox

1B

1971

Vida Blue

Oakland

SP

1970

Boog Powell

Baltimore

1B

1969

Harmon Killebrew

Minnesota

3B

1968

Denny McLain

Detroit

SP

1967

Carl Yastrzemski

Boston

OF

1966

Frank Robinson

Baltimore

OF

1965

Zoilo Versalles

Minnesota

SS

1964

Brooks Robinson

Baltimore

3B

1963

Elston Howard

NY Yankees

C

1962

Mickey Mantle

NY Yankees

OF

1961

Roger Maris

NY Yankees

OF

1960

Roger Maris

NY Yankees

OF

1959

Nellie Fox

Chi White Sox

2B

1958

Jackie Jensen

Boston

OF

1957

Mickey Mantle

NY Yankees

OF

1956

Mickey Mantle

NY Yankees

OF

1955

Yogi Berra

NY Yankees

C

1954

Yogi Berra

NY Yankees

C

1953

Al Rosen

Cleveland

3B

1952

Bobby Shantz

Phi. Athletics

SP

1951

Yogi Berra

NY Yankees

C

1950

Phil Rizzuto

NY Yankees

SS

1949

Ted Williams

Boston

OF

1948

Lou Boudreau

Cleveland

SS

1947

Joe DiMaggio

NY Yankees

OF

1946

Ted Williams

Boston

OF

1945

Hal Newhouser

Detroit

SP

1944

Hal Newhouser

Detroit

SP

1943

Spud Chandler

NY Yankees

SP

1942

Joe Gordon

NY Yankees

2B

1941

Joe DiMaggio

NY Yankees

OF

1940

Hank Greenberg

Detroit

OF

1939

Joe DiMaggio

NY Yankees

OF

1938

Jimmie Foxx

Boston

1B

1937

Charlie Gehringer

Detroit

2B

1936

Lou Gehrig

NY Yankees

1B

1935

Hank Greenberg

Detroit

1B

1934

Mickey Cochrane

Detroit

C

1933

Jimmie Foxx

Phi. Athletics

1B

1932

Jimmie Foxx

Phi. Athletics

1B

1931

Lefty Grove

Phi. Athletics

SP

National League

Year

Player

Team

Position

2024

Shohei Ohtani

LA Dodgers

DH

2023

Ronald Acuña Jr.

Atlanta

OF

2022

Paul Goldschmidt

St. Louis

1B

2021

Bryce Harper

Philadelphia

OF

2020

Freddie Freeman

Atlanta

1B

2019

Cody Bellinger

LA Dodgers

RF

2018

Christian Yelich

Milwaukee

OF

2017

Giancarlo Stanton

Miami

RF

2016

Kris Bryant

Chi Cubs

3B

2015

Bryce Harper

Washington

RF

2014

Clayton Kershaw

LA Dodgers

SP

2013

Andrew McCutchen

Pittsburgh

OF

2012

Buster Posey

San Francisco

C

2011

Ryan Braun

Milwaukee

OF

2010

Joey Votto

Cincinnati

1B

2009

Albert Pujols

St. Louis

1B

2008

Albert Pujols

St. Louis

1B

2007

Jimmy Rollins

Philadelphia

SS

2006

Ryan Howard

Philadelphia

1B

2005

Albert Pujols

St. Louis

1B

2004

Barry Bonds

San Francisco

OF

2003

Barry Bonds

San Francisco

OF

2002

Barry Bonds

San Francisco

OF

2001

Barry Bonds

San Francisco

OF

2000

Jeff Kent

San Francisco

2B

1999

Chipper Jones

Atlanta

3B

1998

Sammy Sosa

Chi Cubs

OF

1997

Larry Walker

Colorado

OF

1996

Ken Caminiti

San Diego

3B

1995

Barry Larkin

Cincinnati

SS

1994

Jeff Bagwell

Houston

1B

1993

Barry Bonds

San Francisco

OF

1992

Barry Bonds

Pittsburgh

OF

1991

Terry Pendleton

Atlanta

3B

1990

Barry Bonds

Pittsburgh

OF

1989

Kevin Mitchell

San Francisco

OF

1988

Kirk Gibson

LA Dodgers

OF

1987

Andre Dawson

Chi Cubs

OF

1986

Mike Schmidt

Philadelphia

3B

1985

Willie McGee

St. Louis

OF

1984

Ryne Sandberg

Chi Cubs

2B

1983

Dale Murphy

Atlanta

OF

1982

Dale Murphy

Atlanta

OF

1981

Mike Schmidt

Philadelphia

3B

1980

Mike Schmidt

Philadelphia

3B

1979

Keith Hernandez

St. Louis

1B

1979

Willie Stargell

Pittsburgh

1B

1978

Dave Parker

Pittsburgh

OF

1977

George Foster

Cincinnati

OF

1976

Joe Morgan

Cincinnati

2B

1975

Joe Morgan

Cincinnati

2B

1974

Steve Garvey

LA Dodgers

1B

1973

Pete Rose

Cincinnati

OF

1972

Johnny Bench

Cincinnati

C

1971

Joe Torre

St. Louis

3B

1970

Johnny Bench

Cincinnati

C

1969

Willie McCovey

San Francisco

1B

1968

Bob Gibson

St. Louis

SP

1967

Orlando Cepeda

St. Louis

1B

1966

Roberto Clemente

Pittsburgh

OF

1965

Willie Mays

San Francisco

OF

1964

Ken Boyer

St. Louis

3B

1963

Sandy Koufax

LA Dodgers

SP

1962

Maury Wills

LA Dodgers

SS

1961

Frank Robinson

Cincinnati

OF

1960

Dick Groat

Pittsburgh

SS

1959

Ernie Banks

Chi Cubs

SS

1958

Ernie Banks

Chi Cubs

SS

1957

Hank Aaron

Milwaukee

OF

1956

Don Newcombe

Brooklyn

SP

1955

Roy Campanella

Brooklyn

C

1954

Willie Mays

NY Giants

OF

1953

Roy Campanella

Brooklyn

C

1952

Hank Sauer

Chi Cubs

OF

1951

Roy Campanella

Brooklyn

C

1950

Jim Konstanty

Philadelphia

RP

1949

Jackie Robinson

Brooklyn

2B

1948

Stan Musial

St. Louis

OF

1947

Bob Elliott

Bsn. Braves

3B

1946

Stan Musial

St. Louis

1B

1945

Phil Cavarretta

Chi Cubs

1B

1944

Marty Marion

St. Louis

SS

1943

Stan Musial

St. Louis

OF

1942

Mort Cooper

St. Louis

SP

1941

Dolph Camilli

Brooklyn

1B

1940

Frank McCormick

Cincinnati

1B

1939

Bucky Walters

Cincinnati

SP

1938

Ernie Lombardi

Cincinnati

C

1937

Joe Medwick

St. Louis

OF

1936

Carl Hubbell

NY Giants

SP

1935

Gabby Hartnett

Chi Cubs

C

1934

Dizzy Dean

St. Louis

SP

1933

Carl Hubbell

NY Giants

SP

1932

Chuck Klein

Philadelphia

OF

1931

Frankie Frisch

St. Louis

2B

Conclusion

From Lefty Grove to Aaron Judge, and from Frankie Frisch to Shohei Ohtani, the MVP award reflects nearly a century of baseball greatness. Each name in this list captures a season where one player rose above all others — defining moments, breaking records and inspiring generations of fans.


Manvi Upadhyaya
Manvi Upadhyaya

Content Writer

    Manvi Upadhyaya is an experienced content writer who is passionate about creating authentic content by delivering credible facts to people. She holds a degree in Journalism and Mass Communication and is fond of art, languages, culture, and education. She has been a published co-author and compiler for many anthology book projects. She creates educational and informative content for international audiences. You can reach out to her at manvi.upadhyaya@jagrannewmedia.com

    FAQs

    • How long has MLB been awarding the MVP?
      +
      The modern MVP award has been presented annually since 1931 in both leagues.
    • Which player has the most MVP awards?
      +
      Barry Bonds leads all of MLB with seven MVP wins, all in the National League.
    • How is the MLB MVP decided?
      +
      Writers from the BBWAA vote before the postseason, ranking players by a weighted points system.

