PSTCL Recruitments 2025: 609 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नोटिफिकेशन PDF, अंतिम तिथि और अन्य जानकारी देखें

PSTCL Recruitments 2025: PSTCL ने 609 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइनमैन (ALM), ASSA, और अन्य जैसे कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर 2025 (दोपहर 02:00 बजे) से शुरू होंगे और 16 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगे। आवेदन करने से पहले, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।
PSTCL Recruitments 2025: महत्वपूर्ण विवरण
PSTCL (पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इसके तहत दो विज्ञापनों, CRA 12/2025 और CRA 13/2025, के जरिए 609 पदों पर Candidates की भर्ती की जाएगी। ये पद कई भूमिकाओं के लिए हैं, जैसे असिस्टेंट लाइनमैन (ALM), असिस्टेंट स्टेशन (ASSA), इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लॉ ऑफिसर ग्रेड-II, टेलीफोन मैकेनिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, और अन्य। इसका विवरण नीचे दिया गया है:
|
भर्ती का नाम
|
पीएसटीसीएल भर्ती 2025- कई पद (एएलएम, जेई, एई, एएसएसए, एलडीसी, आदि)
|
संचालन निकाय
|
पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSTCL)
|
उद्देश्य
|
तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर 609 रिक्तियां भरने के लिए
|
अधिसूचना / आवेदन प्रारंभ
|
17 नवंबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
16 दिसंबर 2025 (23:55 बजे तक)
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
PSTCL Recruitments 2025: पद के अनुसार खाली पदों का विवरण
आधिकारिक विज्ञापनों CRA No. 13/2025 और CRA No. 12/2025 के अनुसार, खाली पदों का विवरण नीचे दिया गया है। Candidates हर पद के लिए तय खाली पदों की संख्या देख सकते हैं और उसी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
|
पोस्ट नाम
|
रिक्तियों की संख्या
|
सहायक लाइनमैन (एएलएम)
|
129
|
सहायक सब-स्टेशन परिचारक (ASSA)
|
195
|
इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II
|
15
|
सहायक अभियंता (ओटी) / इलेक्ट्रिकल (पीएसटीसीएल)
|
61
|
सहायक अभियंता (ओटी) / इलेक्ट्रिकल (पीएसपीसीएल)
|
21
|
सहायक प्रबंधक / आईटी
|
04
|
लेखा अधिकारी
|
01
|
प्रभागीय लेखाकार
|
11
|
जूनियर इंजीनियर – इलेक्ट्रिकल
|
70
|
जूनियर इंजीनियर – सिविल
|
15
|
जूनियर इंजीनियर – संचार
|
05
|
टेलीफोन मैकेनिक
|
10
|
निम्न श्रेणी क्लर्क / टाइपिस्ट
|
35
|
कुल योग
|
609
पीएसटीसीएल 2025 आवेदन लिंक
उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से पीएसटीसीएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं:
