PSTCL Recruitments 2025: 609 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नोटिफिकेशन PDF, अंतिम तिथि और अन्य जानकारी देखें

By Priyanka Pal
Nov 18, 2025, 19:22 IST

PSTCL Recruitments 2025: पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSTCL) ने ग्रुप C और अन्य पदों के लिए योग्य Candidates से आवेदन मांगे हैं। Candidates 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 के बीच pstcl.org पर आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी यहां देखें।

PSTCL Recruitments 2025
PSTCL Recruitments 2025

PSTCL Recruitments 2025: PSTCL ने 609 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइनमैन (ALM), ASSA, और अन्य जैसे कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर 2025 (दोपहर 02:00 बजे) से शुरू होंगे और 16 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगे। आवेदन करने से पहले, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

PSTCL Recruitments 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

PSTCL (पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इसके तहत दो विज्ञापनों, CRA 12/2025 और CRA 13/2025, के जरिए 609 पदों पर Candidates की भर्ती की जाएगी। ये पद कई भूमिकाओं के लिए हैं, जैसे असिस्टेंट लाइनमैन (ALM), असिस्टेंट स्टेशन (ASSA), इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लॉ ऑफिसर ग्रेड-II, टेलीफोन मैकेनिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, और अन्य। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

भर्ती का नाम

पीएसटीसीएल भर्ती 2025- कई पद (एएलएम, जेई, एई, एएसएसए, एलडीसी, आदि)

संचालन निकाय

पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSTCL)

उद्देश्य

तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर 609 रिक्तियां भरने के लिए

अधिसूचना / आवेदन प्रारंभ

17 नवंबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

16 दिसंबर 2025 (23:55 बजे तक)

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

PSTCL Recruitments 2025: पद के अनुसार खाली पदों का विवरण

आधिकारिक विज्ञापनों CRA No. 13/2025 और CRA No. 12/2025 के अनुसार, खाली पदों का विवरण नीचे दिया गया है। Candidates हर पद के लिए तय खाली पदों की संख्या देख सकते हैं और उसी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

पोस्ट नाम

रिक्तियों की संख्या

सहायक लाइनमैन (एएलएम)

129

सहायक सब-स्टेशन परिचारक (ASSA)

195

इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II

15

सहायक अभियंता (ओटी) / इलेक्ट्रिकल (पीएसटीसीएल)

61

सहायक अभियंता (ओटी) / इलेक्ट्रिकल (पीएसपीसीएल)

21

सहायक प्रबंधक / आईटी

04

लेखा अधिकारी

01

प्रभागीय लेखाकार

11

जूनियर इंजीनियर – इलेक्ट्रिकल

70

जूनियर इंजीनियर – सिविल

15

जूनियर इंजीनियर – संचार

05

टेलीफोन मैकेनिक

10

निम्न श्रेणी क्लर्क / टाइपिस्ट

35

कुल योग

609

पीएसटीसीएल 2025 आवेदन लिंक

उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से पीएसटीसीएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं:

पीएसटीसीएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

