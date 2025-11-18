PSTCL Recruitments 2025: 609 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नोटिफिकेशन PDF, अंतिम तिथि और अन्य जानकारी देखें

PSTCL Recruitments 2025: PSTCL ने 609 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइनमैन (ALM), ASSA, और अन्य जैसे कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर 2025 (दोपहर 02:00 बजे) से शुरू होंगे और 16 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगे। आवेदन करने से पहले, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

PSTCL Recruitments 2025: महत्वपूर्ण विवरण

PSTCL (पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इसके तहत दो विज्ञापनों, CRA 12/2025 और CRA 13/2025, के जरिए 609 पदों पर Candidates की भर्ती की जाएगी। ये पद कई भूमिकाओं के लिए हैं, जैसे असिस्टेंट लाइनमैन (ALM), असिस्टेंट स्टेशन (ASSA), इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लॉ ऑफिसर ग्रेड-II, टेलीफोन मैकेनिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, और अन्य। इसका विवरण नीचे दिया गया है: