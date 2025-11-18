RRB NTPC Result 2025
CBSE 2026: कक्षा 10वीं, 12वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मार्क्स का बंटवारा cbse.gov.in पर जारी; यहां देखें अपडेट्स

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 18, 2025, 18:30 IST

CBSE ने आगामी कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मार्क्स के बंटवारे की योजना की जानकारी देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि स्कूल प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स अपलोड करते समय क्या गलतियां कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें दोनों कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट्स और आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी खास जानकारी भी दी गई है।

CBSE has issued a notice detailing the marks distribution scheme for the Class 10 and 12 board exams
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मार्क्स के बंटवारे की योजना से संबंधित है। नोटिस में इस बात पर चिंता जताई गई है कि स्कूल कभी-कभी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स अपलोड करते समय गलतियां कर देते हैं। इसके अलावा, आधिकारिक नोटिस में दोनों कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट्स और आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी जानकारी का भी उल्लेख किया गया है।

नोटिस में लिखा है, “यह देखा गया है कि स्कूल कभी-कभी प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स अपलोड करते समय गलतियां करते हैं। प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन और थ्योरी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने में स्कूलों की सहायता के लिए, इस सर्कुलर के साथ कक्षा X और XII के विषयों की एक सूची संलग्न है। इस सूची में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं। यह इस सोच के साथ किया गया है कि स्कूल इस सर्कुलर को पढ़ेंगे, निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे और बाद में तरह-तरह के बहाने बताकर अपनी की गई गलती को सुधारने का अनुरोध नहीं करेंगे।

  1. कक्षा
  2. विषय कोड
  3. विषय का नाम
  4. थ्योरी परीक्षा के अधिकतम मार्क्स
  5. प्रैक्टिकल परीक्षा के अधिकतम मार्क्स
  6. प्रोजेक्ट मूल्यांकन के अधिकतम मार्क्स
  7. आंतरिक मूल्यांकन (IA) के अधिकतम मार्क्स
  8. क्या प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त किया जाएगा
  9. क्या प्रैक्टिकल उत्तर-पुस्तिका बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी
  10. थ्योरी परीक्षाओं में किस प्रकार की उत्तर-पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा

