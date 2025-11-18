News

NIOS 10वीं 12वीं का संशोधित टाइमटेबल 2025, यहां देखें बदली हुई परीक्षा तारीखें

NIOS 10th 12th Exam 2025: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने NIOS 2025 परीक्षा के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया है। यह संशोधित शेड्यूल बिहार में 6 नवंबर को होने वाली NIOS 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए प्रकाशित किया गया है। इन परीक्षाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण स्थगित कर दिया गया था।

संशोधित तारीखों के अनुसार, अब ये परीक्षाएं 29 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 2025 को होंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र थ्योरी परीक्षा का संशोधित शेड्यूल यहां देख सकते हैं।

NIOS 10वीं 12वीं परीक्षा 2025 की तारीख और समय

जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, बिहार में परीक्षाएं अब 29 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 2025 को होंगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, जिनका समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे है। अलग-अलग विषयों के लिए परीक्षा का समय आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

NIOS 10वीं और 12वीं थ्योरी परीक्षा 2025 का संशोधित शेड्यूल

NIOS 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 की संशोधित तारीखें यहां देखें

वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा तारीख विषय और कोड समय विषय और कोड समय 29 नवंबर, 2025 जीवविज्ञान (314) दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक उर्दू (206) दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक लेखाशास्त्र (320) संस्कृत (209) कानून का परिचय (338) Bodh Darshan (241) सैन्य इतिहास (375) भारतीय सांकेतिक भाषा (230) दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक 1 दिसंबर, 2025 गणित (311) दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक अंग्रेजी (202) दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक Veda Adhyayan (345) 2 दिसंबर, 2025 भौतिकी (312) दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक पेंटिंग (225) दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक इतिहास (315) पर्यावरण विज्ञान (333) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (339)

NIOS 10th 12th Revised Schedule Released