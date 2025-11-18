RRB Group D Exam Date 2025
AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड aiimsexams.ac.in पर आज होगा जारी, यहां से पाएं डायरेक्ट लिंक

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 18, 2025, 16:31 IST

AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड आज, 18 नवंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

INI SS 2026 Admit Card Today at aiimsexams.ac.in
AIIMS INI SS 2026 Admit Card: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) आज स्टेज 1 परीक्षा के लिए AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। प्रॉस्पेक्टस में दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देना और वेबसाइट पर रोल नंबर/एडमिट कार्ड 18 नवंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे। जो लोग 22 नवंबर, 2025 को होने वाली INI SS 2026 जनवरी सत्र की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

INI SSET 2026 हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। INI SS एडमिट कार्ड 2026 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र की जानकारी, परीक्षा का शेड्यूल, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा के दिन के निर्देश जैसी जानकारी शामिल होगी। कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने AIIMS INI SS एडमिट कार्ड 2026 के साथ एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाएं।

AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी यहां दिया जाएगा।

INI SS 2026 एडमिट कार्ड - यहां क्लिक करें (जल्द ही उपलब्ध होगा)

INI SS 2026 एडमिट कार्ड: डाउनलोड करने के स्टेप्स

कैंडिडेट के लिए INI SS एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का लिंक जल्द ही उपलब्ध होगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1: AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अकादमिक कोर्स पर क्लिक करें और फिर सुपर स्पेशियलिटी सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: INI SS परीक्षा पर क्लिक करें।

स्टेप 4: एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: INI SS लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

स्टेप 6: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7: भविष्य के कामों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

INI SS एडमिट कार्ड 2026 पर दी गई जानकारी

AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड में नीचे दी गई जानकारी शामिल होगी। कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हॉल टिकट प्रिंट करने से पहले सभी जानकारी की अच्छी तरह जांच कर लें।

* उम्मीदवार का नाम

* रजिस्ट्रेशन नंबर

* परीक्षा का नाम

* उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

* परीक्षा केंद्र की जानकारी

* परीक्षा का शेड्यूल

* रिपोर्टिंग का समय

* कैंडिडेट के लिए निर्देश

