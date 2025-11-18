AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड aiimsexams.ac.in पर आज होगा जारी, यहां से पाएं डायरेक्ट लिंक

News

AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड आज, 18 नवंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

AIIMS INI SS 2026 Admit Card: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) आज स्टेज 1 परीक्षा के लिए AIIMS INI SS 2026 एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। प्रॉस्पेक्टस में दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देना और वेबसाइट पर रोल नंबर/एडमिट कार्ड 18 नवंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे। जो लोग 22 नवंबर, 2025 को होने वाली INI SS 2026 जनवरी सत्र की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। INI SSET 2026 हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। INI SS एडमिट कार्ड 2026 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र की जानकारी, परीक्षा का शेड्यूल, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा के दिन के निर्देश जैसी जानकारी शामिल होगी। कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने AIIMS INI SS एडमिट कार्ड 2026 के साथ एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाएं।