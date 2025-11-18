CMAT Registration 2026: CMAT रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, cmat.nta.nic.in यहां से लें लेटेस्ट अपडेट

कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT 2026) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CMAT 2026 एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक शानदार मौका है, जो किसी कारणवश पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। अब सभी छात्र नई डेट आने तक रजिस्टर कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन और फीस की मुख्य डेट्स
NTA ने CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। इससे जुड़ी अपडेट के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।
|
इवेंट
|
पुरानी लास्ट डेट
|
नई लास्ट डेट
|
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
|
17 अक्टूबर 2025 - 17 नवंबर 2025
|
17 अक्टूबर 2025 - 24 नवंबर, 2025
|
फीस भुगतान
|
18 नवंबर 2025
|
25 नवंबर 2025
एलीकेशन में सुधार
NTA द्वारा CMAT 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए सभी छात्रों को गलत प्रिंट हुई जानकारियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा।
|
इवेंट
|
पुरानी लास्ट डेट
|
नई लास्ट डेट
|
करेक्शन विंडो
|
20 नवंबर 2025 -21 नवंबर 2025
|
26 नवंबर 2025 -28 नवंबर 2025
CMAT 2026 के लिए रजिस्टर कैसे करें?
CMAT 2026 में रजिस्टर करने के लिए सभी छात्र NTA CMAT की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही, रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें।
- NTA CMAT की ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं।
- 'CMAT 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें।
- पहले 'New Registration' पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फील करें।
- फिर, आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा।
- उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- फिर, सभी आवश्यक जानकारियों को भरें।
- अपनी स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- सभी डिटेल्स को भरने के बाद आप रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
- सबमिट करने से पहले फॉर्म का स्क्रीन शॉट लेकर रख लें। फिर, सबमिट कर दें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation