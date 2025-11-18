RRB Group D Exam Date 2025
JNVST Class 6 Admit Card 2026: Navodaya Vidyalaya कक्षा 6 का एडमिट कार्ड जारी, यहां @navodaya.gov.in से करें डाउनलोड

Nov 18, 2025, 13:18 IST

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन एग्जाम (JNVST) 2026 कक्षा 6 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा करी। NVS ने कक्षा 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, यह एग्जाम 7 फरवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है।

फरवरी में होगा एग्जाम 

ऑफिशियल नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय चयन एग्जाम (JNVST) छात्रों के लिए 7 फरवरी, 2026 को करवाया जा रहा है। यह एग्जाम करीब 2 घंटे का होगा। साथ ही, छात्रों के लिए यह हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में आयोजित करवाया जाएगा।

Direct Link to Download Admit Card - यहां देखें

JNVST 2026 का एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

JNVST 2026 एग्जाम के लिए सभी छात्र नीचे बताए गए स्टेप्स के अनुसार अपना-अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  1. सबसे पहले NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर, "Click here to download Admit Card for Class VI JNVST 2026" वाले लिंक पर क्लिक करें।
  3. फिर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि फिल करें। 
  4. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कोड बॉक्स में भरें।
  5. फिर, 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  6. एडमिट कार्ड को ध्यान से चेक करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। 

एडमिट कार्ड को चेक कैसे करें?

सभी छात्र एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद, उसमें दी गई सभी जानकारी को अच्छे से चेक करें।

  1. छात्र का नाम
  2. रजिस्ट्रेशन नंबर 
  3. एग्जाम की डेट और टाइम 
  4. एग्जाम सेंटर का नाम 
  5. फोटो और हस्ताक्षर

