बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं सेंट-अप एग्जाम 2025-26: BSEB के फाइनल बोर्ड एग्जाम के सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से होंगे शुरू, जानें अपडेट्स

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के के फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सेंट-अप एग्जाम 2026 कल यानी 19 नवंबर से शुरू होंगी। यह एग्जाम प्री-बोर्ड एग्जाम की तरह होते है, जिसे पास करना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता है। साथ ही, इन एग्जाम में शामिल होना भी बेहद अनिवार्य होता है। तभी आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। दोनों कक्षाओं के सेंट-अप एग्जाम का शेड्यूल जानने के लिए छात्र बोर्ड की ऑफिशियल बेवसाइट biharboard.co पर देखें।

एग्जाम की इम्पोर्टेंट डेट्स और शेड्यूल

बिहार बोर्ड (BSEB) ने 10वीं और 12वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम के सेंट-अप एग्जाम की डेट शीट घोषित कर दी गई है। छात्र जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर जरूर नजर डालें।

कक्षा थ्योरी एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम 10 वीं 19 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक 24 नवंबर 2025 12 वीं 19 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक 27 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक

BSEB Sent Exam 2026 Shift Timing: एग्जाम की शिफ्ट टाइमिंग

बिहार बोर्ड ने इस बार छात्रों के लिए सेंट-अप एग्जाम दो शिफ्ट्स में आयोजित किए है। साथ ही, एग्जाम में शामिल छात्रों को करीब 15 मिनट के लिए प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए दिए जाएंगे।

शिफ्ट टाइमिंग पहली शिफ्ट (Morning Shift) सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक दूसरी शिफ्ट (Afternoon Shift) दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक

सेंट-अप एग्जाम जरूरी क्यों है?

छात्रों के लिए सेंट-अप एग्जाम इसलिए करवाए जाते है ताकि, वह फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक अच्छे से तैयार हो सकें।

सेंट-अप एग्जाम देने से यह छात्रों को उनकी तैयारी के बारे में जानकारी देता है। साथ ही, किस सब्जेक्ट में आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। इसके बारे में बताता हैं। सेंट-अप एग्जाम देने से छात्रों को एग्जाम पैटर्न को समझने में आसानी होती है। साथ ही, वह टाइम को मैनेज करना भी सीखते हैं।

Mandatory Rules for Exam Sent Up Exam 2025: एग्जाम में शामिल होने के नियम

सेंट-अप परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा।

एग्जाम में केवल वे ही छात्र बैठ सकते हैं, जिनकी स्कूल या कॉलेज में न्यूनतम 75% अटेंडेंस है। सेंट-अप एग्जाम में पास होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र फेल हो जाता है या एग्जाम में शामिल नहीं हो पाता, तो उसे 2026 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा।

