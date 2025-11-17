School Holiday on 17 November
Bihar Board 12th Dummy Admit Card: बिहार बोर्ड 12वीं का डमी एडमिट कार्ड जारी, जाने कैसे करें डाउनलोड

By Akshara Verma
Nov 17, 2025, 17:38 IST

BSEB ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के 2024-25 के एग्जाम 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें।

Bihar Board 12th Dummy Admit Card 2025
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के वार्षिक एग्जाम 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.com.in पर जाकर चेक करें। डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद सभी छात्र अपनी इंफॉर्मेशन पर जरूर ध्यान दें। 

डमी एडमिट कार्ड जरूरी क्यों है?

डमी एडमिट कार्ड फाइनल एडमिट कार्ड जारी होने से पहले छात्रों को उनकी दर्ज की गई जानकारियों की जांच करने का अवसर देता है। डमी एडमिट कार्ड से छात्रों और स्कूलों के टीचर्स प्रिंट हुई सभी जानकारियों की जांच करते हैं।

Bihar Board class 12th dummy admit card 

Bihar Board Important Dates: बिहार बोर्ड से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स 

डिटेल्स 

अनुमानित डेट्स 

डमी एडमिट कार्ड जारी होने की डेट

17 नवंबर, 2025

करेक्शन करने की लास्ट डेट 

जल्द ही घोषित की जाएगी 

फाइनल एडमिट कार्ड जारी होने की डेट

जनवरी 2026

12th एग्जाम 

फरवरी 2026

डमी एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड 

बिहार बोर्ड 12वीं का डमी एडमिट कार्ड छात्र खुद या अपने स्कूल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स। 

  1. डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर biharboardonline.com पर जाएं।
  2. होमपेज पर "Intermediate Annual Examination 2026 Dummy Admit Card" के लिंक पर क्लिक करें।
  3. डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपको कुछ आवश्यक डिटेल्स फिल करनी होंगी।
  • School/College User ID & Password
  • Student's Details (Optional for direct link)
  1. डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

आवश्यक क्रेडेंशियल या स्टूडेंट डिटेल्स फिल करने के बाद 'Download' पर क्लिक करें।

  1. आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखने लगेगा। 
  2. इसे डाउनलोड करके दी हुई सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लें।

डमी एडमिट कार्ड में किन चीजों की जांच करें? 

सभी छात्र डाउनलोड किए गए डमी एडमिट कार्ड की अच्छे से जांच करें। साथ ही, जानिए की आप किन चीजों में डिटेल्स को बदलवा सकते हैं। 

  1. छात्र का नाम 
  2. माता-पिता का नाम 
  3. जन्म तिथि 
  4. लिंग 
  5. रोल कोड और रोल नंबर 
  6. रजिस्ट्रेशन नंबर
  7. सब्जेक्ट
  8. फोटो और हस्ताक्षर 
  9. एग्जाम का मीडियम 
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

