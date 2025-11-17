Bihar Board 12th Dummy Admit Card: बिहार बोर्ड 12वीं का डमी एडमिट कार्ड जारी, जाने कैसे करें डाउनलोड

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के वार्षिक एग्जाम 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.com.in पर जाकर चेक करें। डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद सभी छात्र अपनी इंफॉर्मेशन पर जरूर ध्यान दें।

डमी एडमिट कार्ड जरूरी क्यों है?

डमी एडमिट कार्ड फाइनल एडमिट कार्ड जारी होने से पहले छात्रों को उनकी दर्ज की गई जानकारियों की जांच करने का अवसर देता है। डमी एडमिट कार्ड से छात्रों और स्कूलों के टीचर्स प्रिंट हुई सभी जानकारियों की जांच करते हैं।

Bihar Board Important Dates: बिहार बोर्ड से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स