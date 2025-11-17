NSIL Recruitment 2025: प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) भारत सरकार की एक कंपनी है, जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत काम करती है। इसने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य सहित 47 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां एक तय समय के लिए वॉक-इन-सिलेक्शन के जरिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य Candidates को 30 नवंबर, 2025 तक वॉक-इन-सिलेक्शन के लिए प्री-रजिस्टर करना होगा।
NSIL भर्ती 2025 का PDF डाउनलोड लिंक
प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य 47 पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं-
NSIL Recruitment 2025 Notification Download PDF
NSIL भर्ती 2025 की जरूरी तारीखें
इच्छुक Candidates को 30 नवंबर, 2025 को शाम 6:00 बजे से पहले दिए गए लिंक के जरिए वॉक-इन-सिलेक्शन के लिए प्री-रजिस्टर करना होगा। जो Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए शेड्यूल सहित अन्य जरूरी जानकारी को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख - 30 नवंबर, 2025
NSIL भर्ती 2025: खाली पदों की जानकारी
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 47 पद भरे जाने हैं, जिनमें प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं। भर्ती के लिए उपलब्ध खाली पदों की संख्या की जानकारी नीचे देखें-
|
पदों के नाम
|
पदों की संख्या
|
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट
|
22
|
प्रोजेक्ट इंजीनियर
|
15
|
प्रोजेक्ट असिस्टेंट
|
10
NSIL भर्ती 2025: शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के इच्छुक Candidates को पदों के अनुसार तय की गई योग्यता/शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना होगा। आप नीचे अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं-
|
पदों के नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट
|
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (कृषि, पर्यावरण, भू-स्थानिक) में डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (रिमोट सेंसिंग, GIS, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, कृषि इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या समकक्ष) में मास्टर्स डिग्री।
|
प्रोजेक्ट इंजीनियर
|
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल या एयरोस्पेस में B.Tech/BE।
|
प्रोजेक्ट असिस्टेंट
|
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल में डिप्लोमा।
प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट सहित अन्य पदों की शैक्षणिक/पेशेवर योग्यता और न्यूनतम योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन देखें।
