NSIL Recruitment 2025: प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) भारत सरकार की एक कंपनी है, जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत काम करती है। इसने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य सहित 47 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां एक तय समय के लिए वॉक-इन-सिलेक्शन के जरिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य Candidates को 30 नवंबर, 2025 तक वॉक-इन-सिलेक्शन के लिए प्री-रजिस्टर करना होगा।

NSIL भर्ती 2025 का PDF डाउनलोड लिंक

प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य 47 पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं-

NSIL Recruitment 2025 Notification Download PDF

NSIL भर्ती 2025 की जरूरी तारीखें

इच्छुक Candidates को 30 नवंबर, 2025 को शाम 6:00 बजे से पहले दिए गए लिंक के जरिए वॉक-इन-सिलेक्शन के लिए प्री-रजिस्टर करना होगा। जो Candidates इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए शेड्यूल सहित अन्य जरूरी जानकारी को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।