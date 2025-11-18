RRB Group D Exam Date 2025
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘गन्ने का शहर’, जानें

By Kishan Kumar
Nov 18, 2025, 12:06 IST

उत्तर प्रदेश भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। आपने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का कौन-सा जिला गन्ने का शहर भी कहलाता है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी में गन्ने का शहर
यूपी में गन्ने का शहर

उत्तर प्रदेश विविधताओं का राज्य है। यहां की संस्कृति और अनूठी परंपराएं इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। भारत का यह राज्य गौरवशाली और समृद्ध इतिहास के लिए विश्व विख्यात है।

वहीं, कृषि के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के तौर पर गिना जाता है। इस कड़ी में यहां गन्ना और गन्ने से बनने वाली चीनी का अधिक उत्पादन होता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी का कौन-सा जिला गन्ने का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

सबसे अधिक जिले वाला राज्य 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। हालांकि, भविष्य में यहां 76वां जिला बनने का भी प्रस्ताव है, जिसे कल्याण सिंह  नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं, प्रदेश में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण  और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।

कौन-सा जिला कहलाता है गन्ने का शहर

उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली गन्ने का शहर भी कहा जाता है। यह जिला गन्ना उत्पादन के मामले में अपनी विशेष पहचान रखता है। यहां शामली, थाना भवन और ऊन में बड़ी-बड़ी चीनी मिलें हैं। यह जिला 2011 में मुजफ्फरनगर से अलग कर बनाया गया था। 

क्यों कहा जाता है गन्ने का शहर 

उत्तर प्रदेश में हर साल गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा गन्ना उत्पादन को लेकर सभी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। ऐसे में साल 2025 की रैंकिंग में शामली जिला लगातार 7वीं बार गन्ना उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहां गन्ने की उत्पादकता अधिक होने की वजह से इसे गन्ने का शहर भी कहा जाता है।

कितना हुआ गन्ने का उत्पादन

साल 2025 में गन्ना उत्पादन के मामले में शामली में 1023.16 कुंतल प्रति हेक्टेयर की उपज रही है। यहां के किसानों ने कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए गन्ना उत्पादन में जिले का नाम रोशन किया है। 

दूसरे और तीसरे पायदान पर ये जिले 

उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र गन्ना उत्पादन में शीर्ष पर आता है। ऐसे में यहां गन्ना उत्पादकता को लेकर मुजफ्फरनगर दूसरे व मेरठ तीसरे पायदान पर है। इन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन अधिक होने की वजह से यहां आस-पास मौजूद चीनी मिलों में भी बड़ी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया जाता है। 

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘नौटंकी का शहर’, जानें नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News