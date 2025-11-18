उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘गन्ने का शहर’, जानें

उत्तर प्रदेश विविधताओं का राज्य है। यहां की संस्कृति और अनूठी परंपराएं इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। भारत का यह राज्य गौरवशाली और समृद्ध इतिहास के लिए विश्व विख्यात है। वहीं, कृषि के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के तौर पर गिना जाता है। इस कड़ी में यहां गन्ना और गन्ने से बनने वाली चीनी का अधिक उत्पादन होता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी का कौन-सा जिला गन्ने का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। सबसे अधिक जिले वाला राज्य आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। हालांकि, भविष्य में यहां 76वां जिला बनने का भी प्रस्ताव है, जिसे कल्याण सिंह नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं, प्रदेश में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।

कौन-सा जिला कहलाता है गन्ने का शहर उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली गन्ने का शहर भी कहा जाता है। यह जिला गन्ना उत्पादन के मामले में अपनी विशेष पहचान रखता है। यहां शामली, थाना भवन और ऊन में बड़ी-बड़ी चीनी मिलें हैं। यह जिला 2011 में मुजफ्फरनगर से अलग कर बनाया गया था। क्यों कहा जाता है गन्ने का शहर उत्तर प्रदेश में हर साल गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा गन्ना उत्पादन को लेकर सभी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। ऐसे में साल 2025 की रैंकिंग में शामली जिला लगातार 7वीं बार गन्ना उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहां गन्ने की उत्पादकता अधिक होने की वजह से इसे गन्ने का शहर भी कहा जाता है। कितना हुआ गन्ने का उत्पादन साल 2025 में गन्ना उत्पादन के मामले में शामली में 1023.16 कुंतल प्रति हेक्टेयर की उपज रही है। यहां के किसानों ने कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए गन्ना उत्पादन में जिले का नाम रोशन किया है।