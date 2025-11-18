ICSI CSEET Result November 2025: स्कोरकार्ड जल्द ही icsi.edu पर जारी होने की उम्मीद

कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) नवंबर 2025 साल के एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही एग्जाम रिजल्ट और स्कोरकार्ड जारी करने वाला है। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा ।
ICSI ने यह एग्जाम 8 नवंबर और 10 नवंबर 2025 (री-टेस्ट) को रिमोट प्रॉक्टर मोड में आयोजित की थी। पिछले डेटा को देखते हुए, एग्जाम रिजल्ट की डेट से लगभग 10-15 दिनों के भीतर घोषित किए जाने की उम्मीद है। आज यानी 18 नवंबर 2025 या कल 19 नवंबर 2025 तक रिजल्ट की घोषणा हो सकती है।
ICSI CSEET नवंबर 2025 डिटेल्स
ICSI CSEET नवंबर 2025 डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
अवलोकन
डिटेल्स
इवेंट नाम
ICSI CSEET 2025 रिजल्ट डेट
एग्जाम का नाम
ICSI कंपनी सचिव कार्यकारी एंट्रेंस एग्जाम (CSEET ) नवंबर 2025
बोर्ड का नाम
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI )
शैक्षणिक वर्ष
2025-26
ऑफिशियल वेबसाइट
एग्जाम डेट
8 और 10 नवंबर, 2025
एग्जाम मोड
ऑनलाइन, रिमोट-प्रोक्टर प्रारूप
स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?
ICSI CSEET नवंबर 2025 का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
- होमपेज पर, 'ICSI CSEET Result November 2025' या 'Latest @ ICSI' सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि फिल करें। 4. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही, आपका CSEET स्कोरकार्ड PDF फॉर्मेट में स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
- स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें। आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।
