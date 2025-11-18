RRB NTPC Result 2025
Focus
Quick Links
News

ICSI CSEET Result November 2025: स्कोरकार्ड जल्द ही icsi.edu पर जारी होने की उम्मीद

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 18, 2025, 19:36 IST

कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) नवंबर 2025 साल के एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही एग्जाम रिजल्ट और स्कोरकार्ड जारी करने वाला है। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा । 

ICSI ने यह एग्जाम 8 नवंबर और 10 नवंबर 2025 (री-टेस्ट) को रिमोट प्रॉक्टर मोड में आयोजित की थी। पिछले डेटा को देखते हुए, एग्जाम रिजल्ट की डेट से लगभग 10-15 दिनों के भीतर घोषित किए जाने की उम्मीद है। आज यानी 18 नवंबर 2025 या कल 19 नवंबर 2025 तक रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। 

ICSI CSEET नवंबर 2025 डिटेल्स 

ICSI CSEET नवंबर 2025 डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। 

अवलोकन 

डिटेल्स 

इवेंट नाम 

ICSI CSEET 2025 रिजल्ट डेट 

एग्जाम का नाम 

ICSI कंपनी सचिव कार्यकारी एंट्रेंस एग्जाम (CSEET ) नवंबर 2025

बोर्ड का नाम 

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI )

शैक्षणिक वर्ष 

2025-26

ऑफिशियल वेबसाइट 

ICSI.edu

एग्जाम डेट

8 और 10 नवंबर, 2025

एग्जाम मोड

ऑनलाइन, रिमोट-प्रोक्टर प्रारूप 

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? 

ICSI CSEET नवंबर 2025 का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
  2. होमपेज पर, 'ICSI CSEET Result November 2025' या 'Latest @ ICSI' सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि फिल करें। 4. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही, आपका CSEET स्कोरकार्ड PDF फॉर्मेट में स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
  4. स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें। आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें। 
Add as a preferred source on Google
Join us
ICSI will soon announce the ICSI CSEET November 2025 Result on the official website at icsi.edu.
ICSI will soon announce the ICSI CSEET November 2025 Result on the official website at icsi.edu.
Register for Result Updates

कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) नवंबर 2025 साल के एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही एग्जाम रिजल्ट और स्कोरकार्ड जारी करने वाला है। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा । 

ICSI ने यह एग्जाम 8 नवंबर और 10 नवंबर 2025 (री-टेस्ट) को रिमोट प्रॉक्टर मोड में आयोजित की थी। पिछले डेटा को देखते हुए, एग्जाम रिजल्ट की डेट से लगभग 10-15 दिनों के भीतर घोषित किए जाने की उम्मीद है। आज यानी 18 नवंबर 2025 या कल 19 नवंबर 2025 तक रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। 

ICSI CSEET नवंबर 2025 डिटेल्स 

ICSI CSEET नवंबर 2025 डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। 

अवलोकन 

डिटेल्स 

इवेंट नाम 

ICSI CSEET 2025 रिजल्ट डेट 

एग्जाम का नाम 

ICSI कंपनी सचिव कार्यकारी एंट्रेंस एग्जाम (CSEET ) नवंबर 2025

बोर्ड का नाम 

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI )

शैक्षणिक वर्ष 

2025-26

ऑफिशियल वेबसाइट 

ICSI.edu

एग्जाम डेट

8 और 10 नवंबर, 2025

एग्जाम मोड

ऑनलाइन, रिमोट-प्रोक्टर प्रारूप 

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? 

ICSI CSEET नवंबर 2025 का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
  2. होमपेज पर, 'ICSI CSEET Result November 2025' या 'Latest @ ICSI' सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि फिल करें। 4. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही, आपका CSEET स्कोरकार्ड PDF फॉर्मेट में स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
  4. स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें। आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें। 
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News