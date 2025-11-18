भारत दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा पपीते का उत्पादन करता है। पपीते की खेती भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है, खासकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसा है। यहां की अनुकूल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण भारत में साल भर पपीते की अच्छी पैदावार के लिए एकदम सही माहौल है। पपीते के उत्पादन के बारे में और जानने के लिए पढ़ते रहिए। दुनिया में पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? भारत दुनिया में पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश राज्य राष्ट्रीय उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है। भारत हर साल 5.5 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा पपीते का उत्पादन करता है। इन फलों को ताजा खाया जाता है। साथ ही, पपैन जैसे पाचक एंजाइमों के कारण इनका उपयोग जूस, डेजर्ट और यहां तक कि खाना पकाने और दवाइयों में भी किया जाता है।

भारतीय पपीते अपने चमकीले रंग, मीठे स्वाद और भरपूर पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। भारत में उगाई जाने वाली आम किस्मों में पूसा डिलीशियस, कुर्ग हनीड्यू और रेड लेडी शामिल हैं। भारत कितने पपीतों का उत्पादन करता है? भारत हर साल 5.6 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा पपीते उगाता है। यह भारी उत्पादन इसे वैश्विक पपीता उत्पादन में दूसरे देशों से बहुत आगे रखता है। भारत में पपीता साल भर मिलने वाला फल है। नियमित सिंचाई, बेहतर हाइब्रिड बीजों और जैविक खेती की वजह से यह संभव हो पाता है। यह कई भारतीय खान-पान का एक जरूरी हिस्सा है और इसे आमतौर पर कच्चा या पकाकर खाया जाता है। कच्चे पपीते का इस्तेमाल करी और अचार बनाने में भी किया जाता है। विटामिन A और C और एंटीऑक्सीडेंट जैसे स्वास्थ्य लाभों के कारण पपीता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के आहार में एक पसंदीदा फल बन गया है। दुनिया के शीर्ष 5 पपीता उत्पादक देश रैंक देश वार्षिक उत्पादन (टन में) 1 भारत 5,341,000 2 डोमिनिकन गणराज्य 1,281,726 3 मेक्सिको 1,139,121 4 ब्राजील 1,107,761 5 इंडोनेशिया 1,089,578

ध्यान दें: ये आंकड़े 2023–2024 के डेटा पर आधारित हैं, जो मुख्य रूप से खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से लिए गए हैं। भारत भारत पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत हर साल 5.3 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन करता है। पपीते की खेती कई राज्यों में फैली हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारतीय पपीते अपनी मिठास, नरम बनावट और औषधीय उपयोगों के लिए जाने जाते हैं। देश अपने उत्पादन का अधिकांश हिस्सा घरेलू स्तर पर ही उपयोग करता है, लेकिन कई देशों को निर्यात भी करता है। डोमिनिकन गणराज्य डोमिनिकन गणराज्य 1.28 मिलियन टन के साथ वैश्विक पपीता उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस देश को उष्णकटिबंधीय जलवायु का लाभ मिलता है। यहां स्थानीय खपत और निर्यात दोनों के लिए पपीते की खेती का विस्तार किया जा रहा है। इसके उत्पादन का अधिकांश हिस्सा उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ताजे फलों के बाजारों के लिए होता है।