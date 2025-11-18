EMS Result 2025 OUT: RGUHS परिणाम घोषित, इस Direct Link से डाउनलोड करें Marksheet PDF

RRB Group D Exam Date 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 18, 2025, 17:52 IST

RGUHS Result 2025 OUT: राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RGUHS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट gnanasangama.karnataka.gov.in पर कई UG Courses के वार्षिक रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। RGUHS रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया यहां दी गई है।

RGUHS Result 2025 OUT

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RGUHS) ने हाल ही में MBBS, BHMS, BSc नर्सिंग, B Pharma और अन्य परीक्षाओं सहित कई UG Courses के वार्षिक Result जारी किए हैं। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 को आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल gnanasangama.karnataka.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपने RGUHS रिजल्ट 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए, छात्रों को अपना Registration नंबर दर्ज करना होगा।

EMS Result 2025 Link

नवीनतम अपडेट के अनुसार, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने कई UG प्रोग्राम के रिजल्ट जारी किए हैं। छात्र अपने EMS रिजल्ट 2025 विश्वविद्यालय के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल gnanasangama.karnataka.gov.in पर देख सकते हैं।

gnanasangama karnataka gov in rguhs results 2025 link

यहां क्लिक करें (Click Here)

RGUHS Result 2025 कैसे देखें?

Candidates कई UG Courses के लिए अपने सेमेस्टर EMS Result विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। RGUHS Result 2025 देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1: आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल - gnanasangama.karnataka.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: अपना Registration नंबर दर्ज करें, Course चुनें और 'View' पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 4: भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट ले लें।

RGUHS मार्कशीट 2025 पर दी गई जानकारी

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर RGUHS Result 2025 की मार्कशीट जारी की है। RGUHS मार्कशीट 2025 में नीचे दी गई जानकारी होगी।

  • छात्र का नाम

  • रजिस्टर नंबर

  • Course का नाम

  • कुल अंक

  • प्राप्त अंक

  • Course/विषय कोड

  • Course/विषय का नाम

  • रिजल्ट स्टेटस

  • कुल अंक

  • अधिकतम अंक

  • रिजल्ट की तारीख

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की मुख्य बातें

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RGUHS) कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1996 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है। RGUHS कई तरह की विशेषज्ञताओं में UG, PG और डिप्लोमा प्रोग्राम चलाता है। इनमें मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और अन्य संबंधित विज्ञान शामिल हैं।

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

