ICC Men's T20 World Cup 2026: कितने टीमें ले रही भाग? कब और कहाँ खेला जायेगा टूर्नामेंट, देखें सब कुछ

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में आयोजित किया जायेगा. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जो दोनों देशों के प्रमुख स्टेडियमों में मुकाबला करेंगी। आधिकारिक शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किये जाने की उम्मीद है. आप यहाँ भाग लेने वाली टीमों, वेन्यू और फॉर्मेट की पूरी डिटेल्स देख सकते है.
T20 World Cup 2026 क्वालिफाई करने वाली टीमें:
-
भारत (सह-मेजबान)
-
श्रीलंका (सह-मेजबान)
-
अफगानिस्तान
-
ऑस्ट्रेलिया
-
बांग्लादेश
-
इंग्लैंड
-
दक्षिण अफ्रीका
-
संयुक्त राज्य अमेरिका
-
वेस्टइंडीज
-
आयरलैंड
-
न्यूजीलैंड
-
पाकिस्तान
-
कनाडा
-
इटली
-
नीदरलैंड
-
नामीबिया
-
जिम्बाब्वे
-
नेपाल
-
ओमान
-
यूएई
टीमों का चयन डायरेक्ट एंट्री (मेजबान और 2024 विश्व कप की शीर्ष टीमें), आईसीसी टी20 रैंकिंग और क्षेत्रीय क्वालिफायर के आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि इटली पहली बार टी20 विश्व कप खेलेगा।
टूर्नामेंट शेड्यूल और फॉर्मेट
-
डेट: 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 (संभावित)
-
कुल मैच: 55 (ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल सहित)
-
फॉर्मेट: टी20 (प्रत्येक पारी 20 ओवर), जिसमें ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट मुकाबले होंगे।
-
आधिकारिक फिक्स्चर: दिसंबर 2025 में आईसीसी द्वारा जारी किए जाएंगे।
भारत के इन शहरों में मुकाबले (संभावित वेन्यू)
भारत:
-
अहमदाबाद – नरेंद्र मोदी स्टेडियम
-
मुंबई – वानखेड़े स्टेडियम
-
कोलकाता – ईडन गार्डन्स
-
चेन्नई – एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम
-
दिल्ली – अरुण जेटली स्टेडियम
श्रीलंका:
-
कोलंबो – आर. प्रेमदासा स्टेडियम
-
कैंडी – पालेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम
-
एक और वेन्यू जल्द घोषित किया जाएगा
फाइनल मुकाबला अहमदाबाद या कोलंबो में खेले जाने की संभावना है, जो नॉकआउट चरण और यात्रा व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।
यह टीम पहली बार खेलेगी वर्ल्ड कप:
-
कुल मैच: 55
-
डिफेंडिंग चैंपियन: भारत (2024 विजेता)
-
संचालन निकाय: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)
-
पहली बार खेलने वाली टीम: इटली
यह टूर्नामेंट न केवल शीर्ष टेस्ट राष्ट्रों को बल्कि उभरती क्रिकेट टीमों को भी वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा।
