दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO, देखें लिस्ट

जब ग्लोबल कंपनियों को चलाने की बात आती है, तो टॉप CEO सिर्फ एक इंडस्ट्री को आकार नहीं देते, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। उनके फैसले अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, टेक्नोलॉजी में नई खोज करते हैं और लाखों लोगों के जीवन पर असर डालते हैं। इसके बदले में इन लीडर्स को बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज मिलते हैं। अब, टाइम्स ऑफ इंडिया की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उनकी कुल कमाई 23.5 बिलियन डॉलर है, जो मुख्य रूप से टेस्ला के स्टॉक ऑप्शन से आती है। उनके बाद Apple के टिम कुक और Alphabet के सुंदर पिचाई जैसे टेक्नोलॉजी दिग्गजों के लीडर्स का नाम है। दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO की लिस्ट 2025 CEO का नाम कंपनी कमाई (USD) एलन मस्क Tesla 23.5 बिलियन डॉलर टिम कुक Apple 770.5 मिलियन डॉलर सुंदर पिचाई Alphabet 280 मिलियन डॉलर जेनसेन हुआंग Nvidia 561 मिलियन डॉलर रीड हेस्टिंग्स Netflix 453.5 मिलियन डॉलर लियोनार्ड श्लीफर Regeneron Pharmaceuticals 452.9 मिलियन डॉलर मार्क बेनीऑफ Salesforce 439.4 मिलियन डॉलर सत्या नडेला Microsoft 309.4 मिलियन डॉलर रॉबर्ट ए. कोटिक Activision Blizzard 296.7 मिलियन डॉलर हॉक ई. टैन Broadcom 288 मिलियन डॉलर

एलन मस्क एलन मस्क टेस्ला कंपनी चलाते हैं। यह कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ग्लोबल मार्केट में सबसे आगे है और आज भी इसका दबदबा कायम है। उनका सैलरी पैकेज 23.5 बिलियन डॉलर का है, लेकिन यह पैसा उन्हें अपने आप नहीं मिलता। इसका ज्यादातर हिस्सा सीधे तौर पर टेस्ला के स्टॉक के प्रदर्शन से जुड़ा है। इसका मतलब है कि उनकी भारी-भरकम कमाई इस बात का सीधा नतीजा है कि उनके नेतृत्व में कंपनी लगातार ग्रोथ और नए इनोवेशन कर रही है। यह पक्का करता है कि उनकी निजी संपत्ति ईवी की दुनिया में टेस्ला की सफलता से गहराई से जुड़ी हुई है। टिम कुक टिम कुक ने स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने Apple को हैरान करने वाली और रिकॉर्ड-तोड़ने वाली उपलब्धियों तक पहुंचाया। इसमें कंपनी को 2 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंचाने वाली पहली कंपनी बनाना भी शामिल है। उनका 770.5 मिलियन डॉलर का बड़ा सैलरी पैकेज इसी सफलता का इनाम है। यह सिर्फ एक साधारण सैलरी नहीं है, बल्कि इसमें स्टॉक ग्रांट, बोनस और दूसरे फायदे शामिल हैं। ये सभी फायदे उनके नेतृत्व में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और ग्रोथ से सीधे जुड़े हैं।

सुंदर पिचाई सुंदर पिचाई 2015 से Alphabet Inc. के CEO हैं, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है। उन्होंने कंपनी के सबसे जरूरी बिजनेस, जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब और तेजी से बढ़ते गूगल क्लाउड को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी 280 मिलियन डॉलर की भारी सालाना कमाई यह दिखाती है कि वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनी के लीडर हैं। उनकी सैलरी उस कंपनी के ग्लोबल महत्व और आकार के बराबर है, जिसे वे संभालते हैं। जेनसेन हुआंग जेनसेन हुआंग Nvidia के को-फाउंडर और CEO हैं। वे एक अहम व्यक्ति हैं, जिन्होंने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) पर ध्यान देकर कंपनी को बड़ी सफलता दिलाई है। ये GPU असल में वीडियो गेम के ग्राफिक्स को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बनाने और चलाने के लिए सबसे जरूरी बन गए हैं। इसकी वजह से Nvidia गेमिंग और AI टेक्नोलॉजी, दोनों मार्केट में एक मजबूत स्थिति में है। उनकी 561 मिलियन डॉलर की बहुत बड़ी कमाई यह बताती है कि वे Nvidia के अंदर कितने अहम और ताकतवर हैं। यह इन हाई-टेक इंडस्ट्री में कंपनी के बड़े आर्थिक और तकनीकी प्रभाव को भी दिखाता है।