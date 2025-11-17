भारत का सदाबहार शहर कौन-सा है, जानें नाम

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भारत के सदाबहार शहर के नाम से मशहूर है। यह उपाधि यहां की घनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे नजारों, पेड़ों से घिरी सड़कों, बैकवॉटर्स, समुद्र तटों और पर्यावरण के अनुकूल विकास को दर्शाती है। यहां की उष्णकटिबंधीय जलवायु और हरियाली पर केंद्रित शहरी योजना के कारण यह शहर साल भर ताजा, जीवंत और हरा-भरा दिखता है।
भारत के सदाबहार शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है?
यह उपाधि केरल के तिरुवनंतपुरम को मिली है। यह उष्णकटिबंधीय जंगलों, बगीचों, बारिश से पोषित हरियाली और टिकाऊ शहरी योजना के कारण साल भर हरा-भरा रहता है। यहां ताड़ के पेड़ों, पार्कों और संरक्षित हरित क्षेत्रों की भरमार है, जो इसे भारतीय शहरों में सबसे अलग बनाती है।
तिरुवनंतपुरम को क्या चीज सदाबहार बनाती है?
यहां लगातार होने वाली उष्णकटिबंधीय बारिश, घनी हरियाली, तटीय पर्यावरण और हरियाली को बचाने पर सरकार का ध्यान, इसे साल भर प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाए रखने में मदद करता है। पश्चिमी घाट भी यहां की प्राकृतिक संपन्नता और ताजा हवा के बहाव में मदद करते हैं।
तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है?
तिरुवनंतपुरम भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित केरल राज्य में है। केरल को 'ईश्वर का अपना देश' (God’s Own Country) भी कहा जाता है। यह अपने बैकवॉटर्स, हरियाली, वन्य जीवन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है।
तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर क्यों कहा जाता है?
-तिरुवनंतपुरम नारियल के बागों, वनस्पति उद्यानों, जंगली इलाकों और सुनियोजित पार्कों से ढका हुआ है। शहर की हरियाली यहां के सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ आसानी से घुलमिल जाती है। यह एक ऐसा ताजगी भरा प्राकृतिक माहौल देती है, जो भारत के शहरी इलाकों में कम ही देखने को मिलता है।
-नियमित मानसूनी बारिश और गर्म उष्णकटिबंधीय मौसम के कारण यह शहर साल भर सदाबहार हरियाली को बनाए रखता है। इससे निवासियों और पर्यटकों के लिए एक सेहतमंद और सुंदर माहौल बनता है।
-केरल की यह राजधानी स्थिरता, हरित क्षेत्रों और कुशल कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह प्रतिबद्धता एक स्वच्छ, प्रदूषण-नियंत्रित और प्राकृतिक रूप से संपन्न शहरी माहौल को बनाए रखने में मदद करती है।
-इस शहर में कोवलम और शंखुमुखम जैसे समुद्र तट, पोनमुडी जैसा सुंदर पहाड़ी इलाका और पास के बैकवॉटर्स और झीलें भी हैं। ये सभी मिलकर इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते हैं और इसकी सदाबहार पहचान को मजबूत करते हैं।
तिरुवनंतपुरम के बारे में कुछ रोचक तथ्य
-यह शहर मजबूत पर्यावरणीय शासन, हरियाली संरक्षण और भारतीय राजधानियों में अपनी उच्च स्वच्छता रैंकिंग के लिए जाना जाता है।
-यह मंदिर, ऐतिहासिक वास्तुकला और धार्मिक महत्त्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
-इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कई शोध संस्थान और टेक्नोलॉजी पार्क इसे विज्ञान का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं।
-यहां आने वाले लोग कम दूरी पर ही शांत समुद्र तटों और ठंडे पहाड़ी इलाकों, दोनों का आनंद ले सकते हैं। एक ही शहर में ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है।
-यह पारंपरिक आयुर्वेद उपचार केंद्रों और कथकली जैसी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे स्वास्थ्य और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बनाता है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation