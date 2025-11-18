BRO Recruitment 2025: 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 542 पदों पर बंपर भर्ती, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल जानें

BRO Recruitment 2025: बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 11 अक्टूबर, 2025 से शुरू किए गए थे। इस भर्ती अभियान के तहत वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) के कुल 542 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट https://bro.gov.in/पर अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि BRO की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2025 तय की गई है। जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट/कौशल टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण विवरण आगे लेख में देखें। BRO Recruitment 2025 PDF Download: नोटिफिकेशन पीडीएफ

उम्मीदवारों ध्यान दें संबंधित भर्ती के जरिए वाहन मैकेनिक के 324 पद, एमएसडब्ल्यू (चित्रकार) के 203 पद और एमएसडब्ल्यू (डीईएस) के कुल 205 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है, जो कि नीचे डायरेक्ट लिंक में दिया गया है: BRO भर्ती नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ BRO Recruitment 2025 Apply Online: महत्वपूर्ण विवरण संबंधित भर्ती के लिए 10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल देखें: भर्ती प्राधिकरण का नाम बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) पद का नाम वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) पदों की संख्या 542 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 6 अक्टूबर, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर से 24 नवंबर, 2025 आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS - 50 रुपये नौकरी का स्थान ऑल इंडिया शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता ऑफिशियल नोटिफिकेशन bro.gov.in

BRO Recruitment 2025: रिक्त पदों की संख्या बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) के सभी पदों का विवरण नीचे टेबल में देखें: पद का नाम पदों की संख्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद वाहन मैकेनिक 324 49 MSW (चित्रकार) 13 02 इंजन चालक 205 31 कुल पदों की संख्या 542 82 BRO Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाएगा: शारीरिक दक्षता परीक्षण

ट्रेड टेस्ट/कौशल टेस्ट

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट Check: NSIL Recruitment 2025 Notification PDF BRO Recruitment 2025 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं: