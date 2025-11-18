SBI Asha Scholarship 2025-26: अंतिम मौका, अभी करें आवेदन और पाएं 20 लाख रुपये तक छात्रवृत्ति

SBI Asha Scholarship 2025-26: एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉरशिप 2025 आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति स्कूल से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, आईआईटी/आईआईएम और विदेशी छात्रों तक प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति राशि 15,000 रुपये से लेकर 20 रुपये लाख तक हो सकती है। पात्र होने के लिए पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 75% अंक या 7.0 CGPA होना आवश्यक है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। आय सीमा स्कूली छात्रों के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष और कॉलेज/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 6 लाख रुपये प्रति वर्ष है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और अब अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्थिक चुनौतियों के बिना उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे एसबीआई आशा स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025 क्या है? एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति 2025-26 एसबीआई फाउंडेशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य निम्न-आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12, Top 300 NIRF विश्वविद्यालय/कॉलेज, IIT, IIM और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है। चयनित छात्रों को 20 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगी। SBI Asha Scholarship 2025 के लिए Eligibility क्या है? एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड स्कूल और कॉलेज स्तर पर समान हैं। पात्रता मानदंड में पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त न्यूनतम अंक और वार्षिक पारिवारिक आय शामिल हैं। छात्रों को कुछ छूट और आरक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। इच्छुक और पात्र छात्र यहां नीचे पात्रता मानदंड देख सकते हैं। न्यूनतम अंक (Eligibility Marks):

पिछले शैक्षणिक वर्ष में 75% अंक या 7 CGPA

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए छूट: 67.50% अंक या 6.3 CGPA वार्षिक पारिवारिक आय (Annual Family Income): विद्यालय के छात्रों के लिए: ₹3,00,000 से कम

अन्य सभी के लिए: ₹6,00,000 से कम School छात्रों के लिए SBI प्लेटिनम स्कॉलरशिप (SBI Platinum Scholarship): यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के स्कूल छात्रों को दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से कम है। छात्र कक्षा 9 से 12 में पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति राशि: स्कूल छात्रों के लिए यह ₹15,000 प्रति वर्ष है।

क्या है नवीनीकरण: छात्रवृत्ति का नवीनीकरण हर साल पात्रता मानदंड पूरा करने पर किया जाता है। Graduate छात्रों के लिए SBI एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26: यह छात्रवृत्ति उन स्नातक छात्रों को दी जाती है जो निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं:

राष्ट्रीयता: छात्र का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

शैक्षणिक योग्यता: छात्र भारत के किसी प्रमुख विश्वविद्यालय/कॉलेज से स्नातक पाठ्यक्रम (किसी भी वर्ष) कर रहा हो, जो नवीनतम NIRF रैंकिंग में Top 300 Institutes में शामिल हो।

न्यूनतम अंक: पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र ने 7 CGPA या 75% अंक या उससे अधिक प्राप्त किए हों।

वार्षिक पारिवारिक आय: आवेदक का कुल वार्षिक परिवारिक आय ₹6,00,000 तक हो। SBI Asha Scholarship के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले SBI Asha Scholarship की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

होमपेज पर दिए गए “Apply Online / आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी और पारिवारिक आय भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे मार्कशीट, पहचान पत्र, आय प्रमाण आदि) अपलोड करें।

फॉर्म की पूरी जानकारी ध्यान से भरने के बाद सबमिट करें।

फॉर्म जमा होने के बाद आप अपने आवेदन की सफलता की पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।