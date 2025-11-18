Punjab Police Result 2025 PDF: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल पदों के लिए संशोधित रिजल्ट जारी किया है। यह रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारो के रोल नंबर हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर PDF में है, वे अगले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में शामिल हो सकते हैं। फिजिकल टेस्ट राउंड में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों, पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट- punjabpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक
फिजिकल टेस्ट राउंड में शामिल हुए उम्मीदवार पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 की PDF देख सकते हैं। इस PDF में परीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे पंजाब पुलिस संशोधित रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-
पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025- हाइलाइट्स
दूसरे चरण की परीक्षा (PST PMT) राउंड में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम
पंजाब पुलिस विभाग
पद का नाम
कांस्टेबल
चयन प्रक्रिया
कंप्यूटर आधारित टेस्ट/ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST)/ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
आधिकारिक वेबसाइट
punjabpolice.gov.in
पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं-
-
पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट - punjabpolice.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर आपको कांस्टेबल पदों के लिए रिजल्ट का लिंक मिलेगा।
-
इस लिंक पर क्लिक करें और आपके सामने एक नई विंडो में PDF खुल जाएगी।
-
PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट ले लें।
