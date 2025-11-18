Punjab Police Result 2025 PDF: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल पदों के लिए संशोधित रिजल्ट जारी किया है। यह रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारो के रोल नंबर हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर PDF में है, वे अगले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में शामिल हो सकते हैं। फिजिकल टेस्ट राउंड में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों, पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट- punjabpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक

फिजिकल टेस्ट राउंड में शामिल हुए उम्मीदवार पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 की PDF देख सकते हैं। इस PDF में परीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे पंजाब पुलिस संशोधित रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

Punjab Police Revised Result 2025 PDF Download