Bihar STET Answer Key 2025: जारी होने वाली है बिहार एसटीईटी की उत्तर कुंजी, इस Link से करें Download

Bihar STET Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी भी समय बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 जारी कर सकता है. बिहार STET परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक किया गया था और अब उम्मीदवारों को परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी का इन्तजार है. उम्मीदवार उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. और उत्तर कुंजी में किसी तरह की आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

Bihar STET Answer Key 2025 लिंक

बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 की PDF BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर करके अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति विंडो बंद होने से पहले अपनी उत्तर कुंजी की समीक्षा अवश्य करें, और यदि आपको लगे कि उत्तर कुंजी में कोई उत्तर गलत दिया गया तो उस पर निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं ।