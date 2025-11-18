RRB Group D Exam Date 2025
Bihar STET Answer Key 2025: जारी होने वाली है बिहार एसटीईटी की उत्तर कुंजी, इस Link से करें Download

By Sonal Mishra
Nov 18, 2025, 13:12 IST

Bihar STET Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक बिहार के कई केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, उम्मीदवार इसका उपयोग अपने उत्तरों को  चेक करने, अपने संभावित अंकों की गणना करने और किसी भी विसंगति के मामले में आपत्ति दर्ज कराने के लिए कर सकते हैं।

Bihar STET Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी भी समय बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 जारी कर सकता है. बिहार STET परीक्षा का आयोजन  14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक किया गया था और अब उम्मीदवारों को परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी का इन्तजार है. उम्मीदवार उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. और उत्तर कुंजी में किसी तरह की आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

Bihar STET Answer Key 2025 लिंक 

बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 की PDF BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर करके अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति विंडो बंद होने से पहले अपनी उत्तर कुंजी की समीक्षा अवश्य करें, और यदि आपको लगे कि उत्तर कुंजी में कोई उत्तर गलत दिया गया तो उस पर निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं ।  

Bihar STET Answer Key 2025: कैसे डाउनलोड करें ?

आधिकारिक उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद उसे देखने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:

  • BSEB की आधिकारिक वेबसाइट www.bsebstet.org पर जाएँ।
  • होमपेज पर, "बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 (अनंतिम)" शीर्षक वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  • सूची में से अपना विषय या पेपर चुनें।
  • उत्तर कुंजी की पीडीएफ़ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों की जाँच करें।
  • संदर्भ के लिए या आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए एक प्रति सुरक्षित रखें।

         

