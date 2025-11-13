ISC Time Table 2026: CISCE बोर्ड ने कक्षा 12वीं की डेट शीट जारी की, cisceboard.org से शेड्यूल का PDF करें डाउनलोड

तारीख दिन विषय अवधि

02/12/2025 गुरुवार मनोविज्ञान 3 घंटे

02/13/2025 शुक्रवार अंग्रेजी - पेपर 1 (अंग्रेजी भाषा) 3 घंटे

02/14/2025 शनिवार कला पेपर 3 (जीवित व्यक्ति का चित्र या पेंटिंग) 3 घंटे

02/16/2025 सोमवार विधिक अध्ययन 3 घंटे

02/17/2025 मंगलवार अंग्रेजी - पेपर 2 (अंग्रेजी साहित्य) 3 घंटे

02/18/2025 बुधवार गृह विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

02/19/2025 गुरुवार बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 घंटे

02/20/2025 शुक्रवार ज्यामितीय और यांत्रिक ड्राइंग 3 घंटे

02/20/2025 शुक्रवार हिसाब किताब 3 घंटे

02/21/2025 शनिवार जनसंचार एवं संचार 3 घंटे

02/23/2025 सोमवार रसायन विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

02/25/2025 मंगलवार व्यापार 3 घंटे

02/27/2025 गुरुवार कला पत्र 1 (स्थिर जीवन से चित्रांकन या पेंटिंग) 3 घंटे

03/02/2025 सोमवार पर्यावरण विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

03/06/2025 शुक्रवार जीवविज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

03/07/2025 शनिवार फैशन डिजाइनिंग – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

03/09/2025 सोमवार भारतीय संगीत - हिंदुस्तानी, कर्नाटक 3 घंटे

03/11/2025 बुधवार बिजनेस स्टडीज 3 घंटे

03/13/2025 शुक्रवार बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, खासी, मिज़ो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आधुनिक अर्मेनियाई, तिब्बती, अरबी, संस्कृत 3 घंटे

03/16/2025 सोमवार कला पेपर 2 (प्रकृति से चित्र या पेंटिंग) 3 घंटे

03/18/2025 बुधवार भौतिकी – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

03/23/2025 सोमवार व्यायाम शिक्षा 3 घंटे

03/24/2025 मंगलवार जैव प्रौद्योगिकी 3 घंटे

03/25/2025 बुधवार समाज शास्त्र 3 घंटे

03/27/2025 शुक्रवार कंप्यूटर विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत) 3 घंटे

03/28/2025 शनिवार कला पत्र 4 (रंगीन मूल कल्पनाशील रचना) 3 घंटे

03/30/2025 सोमवार राजनीति विज्ञान 3 घंटे

04/01/2025 बुधवार वैकल्पिक अंग्रेजी 3 घंटे

04/03/2025 शुक्रवार आतिथ्य प्रबंधन 3 घंटे

04/04/2025 शनिवार कला पत्र 5 (शिल्प 'ए') 3 घंटे