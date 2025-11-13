ISC Time Table 2026: CISCE बोर्ड ने कक्षा 12वीं की डेट शीट जारी की, cisceboard.org से शेड्यूल का PDF करें डाउनलोड

CISCE 2026 Date Sheet: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने आज, 13 नवंबर, 2025 को ISC कक्षा 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अपना शेड्यूल देखने के लिए, कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाना होगा। परीक्षाएं 12 फरवरी, 2026 को शुरू होंगी और 6 अप्रैल, 2026 तक चलेंगी।
ISC एग्जाम डेट शीट 2026 कैसे देखें?
ICSE, ISC एग्जाम डेट शीट 2026 देखने के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं।
- होमपेज पर, 'ISC 2026 schedule' लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद डेट शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- तारीखें देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।
ISC डेट शीट 2026
कक्षा 12वीं की ISC डेट शीट यहां देखें:
|
तारीख
|
दिन
|
विषय
|
अवधि
|
02/12/2025
|
गुरुवार
|
मनोविज्ञान
|
3 घंटे
|
02/13/2025
|
शुक्रवार
|
अंग्रेजी - पेपर 1 (अंग्रेजी भाषा)
|
3 घंटे
|
02/14/2025
|
शनिवार
|
कला पेपर 3 (जीवित व्यक्ति का चित्र या पेंटिंग)
|
3 घंटे
|
02/16/2025
|
सोमवार
|
विधिक अध्ययन
|
3 घंटे
|
02/17/2025
|
मंगलवार
|
अंग्रेजी - पेपर 2 (अंग्रेजी साहित्य)
|
3 घंटे
|
02/18/2025
|
बुधवार
|
गृह विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
02/19/2025
|
गुरुवार
|
बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स
|
3 घंटे
|
02/20/2025
|
शुक्रवार
|
ज्यामितीय और यांत्रिक ड्राइंग
|
3 घंटे
|
02/20/2025
|
शुक्रवार
|
हिसाब किताब
|
3 घंटे
|
02/21/2025
|
शनिवार
|
जनसंचार एवं संचार
|
3 घंटे
|
02/23/2025
|
सोमवार
|
रसायन विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
02/25/2025
|
मंगलवार
|
व्यापार
|
3 घंटे
|
02/27/2025
|
गुरुवार
|
कला पत्र 1 (स्थिर जीवन से चित्रांकन या पेंटिंग)
|
3 घंटे
|
03/02/2025
|
सोमवार
|
पर्यावरण विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
03/06/2025
|
शुक्रवार
|
जीवविज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
03/07/2025
|
शनिवार
|
फैशन डिजाइनिंग – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
03/09/2025
|
सोमवार
|
भारतीय संगीत - हिंदुस्तानी, कर्नाटक
|
3 घंटे
|
03/11/2025
|
बुधवार
|
बिजनेस स्टडीज
|
3 घंटे
|
03/13/2025
|
शुक्रवार
|
बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, खासी, मिज़ो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आधुनिक अर्मेनियाई, तिब्बती, अरबी, संस्कृत
|
3 घंटे
|
03/16/2025
|
सोमवार
|
कला पेपर 2 (प्रकृति से चित्र या पेंटिंग)
|
3 घंटे
|
03/18/2025
|
बुधवार
|
भौतिकी – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
03/23/2025
|
सोमवार
|
व्यायाम शिक्षा
|
3 घंटे
|
03/24/2025
|
मंगलवार
|
जैव प्रौद्योगिकी
|
3 घंटे
|
03/25/2025
|
बुधवार
|
समाज शास्त्र
|
3 घंटे
|
03/27/2025
|
शुक्रवार
|
कंप्यूटर विज्ञान – पेपर 1 (सिद्धांत)
|
3 घंटे
|
03/28/2025
|
शनिवार
|
कला पत्र 4 (रंगीन मूल कल्पनाशील रचना)
|
3 घंटे
|
03/30/2025
|
सोमवार
|
राजनीति विज्ञान
|
3 घंटे
|
04/01/2025
|
बुधवार
|
वैकल्पिक अंग्रेजी
|
3 घंटे
|
04/03/2025
|
शुक्रवार
|
आतिथ्य प्रबंधन
|
3 घंटे
|
04/04/2025
|
शनिवार
|
कला पत्र 5 (शिल्प 'ए')
|
3 घंटे
|
04/06/2025
|
सोमवार
|
भूगोल
|
3 घंटे
