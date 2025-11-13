UTET 2025: जानें अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) यूटीईटी Result के साथ ही यूटीईटी कट ऑफ जारी करता है। उम्मीदवारों बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर यूटीईटी Result 2025 देख सकते हैं। यूटीईटी कट ऑफ आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। यूटीईटी कट ऑफ वे न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स हैं, जो यूटीईटी परीक्षा पास करने के लिए हर Candidate को हासिल करने जरूरी होते हैं।
यूटीईटी कट ऑफ कई बातों के आधार पर तय किया जाता है, जैसे कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और औसत स्कोर। बोर्ड यूटीईटी के न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स कैटेगरी के अनुसार तय करता है। सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 60% मार्क्स लाने होते हैं, जबकि ओबीसी/एससी/एसटी जैसी आरक्षित कैटेगरी के लिए यह 55% है। इस लेख में आधिकारिक कट-ऑफ PDF डाउनलोड करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड भी दी गई है और कट-ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बताया गया है।
यूटीईटी कट ऑफ 2025
यूटीईटी एक क्वालीफाइंग परीक्षा है, जिसे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) आयोजित करता है। यह परीक्षा इस साल 27 सितंबर को हुई थी और यूटीईटी Result 2025, 12 नवंबर 2025 को घोषित किया गया है। बोर्ड न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स तय करता है, जो उम्मीदवारों को उत्तराखंड में प्राइमरी और अपर-प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने की नौकरी के लिए पात्र बनने के लिए जरूरी हैं। यूटीईटी के न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स (जिन्हें आमतौर पर कट ऑफ मार्क्स कहा जाता है) हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग होते हैं।
यूटीईटी न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स
उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यूटीईटी के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स साफ तौर पर तय किए हैं। जो उम्मीदवारों परीक्षा में शामिल हुए हैं और राज्य भर के स्कूलों में प्राइमरी और अपर-प्राइमरी स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए मार्क्स हासिल करने होंगे:
|
कैटेगरी
|
प्रतिशत
|
न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स
|
सामान्य
|
60%
|
150 में से 90
|
ओबीसी / एससी / एसटी
|
55%
|
150 में से 82
यूटीईटी कट ऑफ मार्क्स 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें
उम्मीदवारों यूटीईटी कट ऑफ मार्क्स 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
* आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं।
* होमपेज पर 'यूटीईटी कट ऑफ 2025' पर क्लिक करें।
* अपने अकाउंट में लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और कट ऑफ मार्क्स की PDF डाउनलोड करें।
* इस PDF को भविष्य के लिए सेव कर लें।
