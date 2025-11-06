ICSE, ISC परीक्षा 2026 की डेट शीट जल्द ही cisceboard.org पर जारी होने की उम्मीद, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

UP Board Exam Date 2026 Released
Nov 6, 2025, 18:24 IST

CISCE कक्षा 10, 12 परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की डेट शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट यहां देखें।

ICSE, ISC Exam 2026 Date Sheet Expected Soon at cisceboard.org
CISCE Exam 2026: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE), जल्द ही ICSE और ISC 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CISCE 10वीं और 12वीं का टाइमटेबल 2026 PDF अगले हफ्ते तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि डेट शीट PDF अगले हफ्ते की शुरुआत में जारी की जाएगी। ISC और ICSE परीक्षा 2026 में शामिल होने की तैयारी कर रहे कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

CISCE 10वीं और 12वीं की डेट शीट 2026 आधिकारिक वेबसाइट cisceboard.org पर जारी की जाएगी। डेट शीट में ICSE और ISC परीक्षा 2026 के लिए विषय के अनुसार शेड्यूल, परीक्षा का समय और तारीखें शामिल होंगी।

ICSE और ISC परीक्षा 2026 की तारीख और समय

CISCE बोर्ड, ICSE और ISC 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी-मार्च-अप्रैल में आयोजित करता है। पिछले साल के परीक्षा शेड्यूल को देखते हुए, यह उम्मीद है कि CISCE कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा 2026 भी इसी समय के दौरान आयोजित की जाएगी। पूरी PDF जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी।

इस साल, यह उम्मीद है कि ICSE कक्षा 10 की परीक्षा 2026 में 2.5 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे और ISC कक्षा 12 की परीक्षाओं में 1 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। यह परीक्षा देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे संभावित शेड्यूल को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी करें।

