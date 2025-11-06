RSSB Rajasthan REET Notification 2025: रीट मेंस नोटिफिकेशन जारी, लेवल 1 और 2 के 7749 पदों के लिए अभी करें आवेदन

REET Mains Notification 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक (लेवल-I: कक्षा 1 से 5) और माध्यमिक (लेवल-II: कक्षा 6 से 8) शिक्षक के कुल 7749 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। REET Mains 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर शुरू हो गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Rajasthan REET Mains Notification 2025 PDF: लेवल 1, 2 रीट मुख्य अधिसूचना हाइलाइट्स

प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए विस्तृत रीट अधिसूचना 2025 पीडीएफ आज 6 नवंबर 2025 को पात्रता, रिक्ति, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न आदि जानकारी सहित RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। लेवल 1 (विज्ञापन संख्या 08/2025) और लेवल 2 (विज्ञापन संख्या 09/2025) के लिए विज्ञापन पीडीएफ नीचे दी तालिका मेें उपलब्ध है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अधिसूचना को डाउनलोड करें और दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।