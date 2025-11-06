RSSB Rajasthan REET Notification 2025: रीट मेंस नोटिफिकेशन जारी, लेवल 1 और 2 के 7749 पदों के लिए अभी करें आवेदन

REET Mains Notification 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक (लेवल-I: कक्षा 1 से 5) और माध्यमिक (लेवल-II: कक्षा 6 से 8) शिक्षक के कुल 7749 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। REET Mains 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर शुरू हो गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan REET Mains Notification 2025 PDF: लेवल 1, 2 रीट मुख्य अधिसूचना हाइलाइट्स
प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए विस्तृत रीट अधिसूचना 2025 पीडीएफ आज 6 नवंबर 2025 को पात्रता, रिक्ति, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न आदि जानकारी सहित RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। लेवल 1 (विज्ञापन संख्या 08/2025) और लेवल 2 (विज्ञापन संख्या 09/2025) के लिए विज्ञापन पीडीएफ नीचे दी तालिका मेें उपलब्ध है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अधिसूचना को डाउनलोड करें और दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
परीक्षा का नाम
|
रीट मुख्य परीक्षा (REET Mains Exam) 2025
|
पद का नाम
|
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक
|
कुल रिक्त पद
|
7749 (लेवल 1 -5636 ), (लेवल 2- 2123)
|
आवेदन की तिथियां
|
7 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक
|
शैक्षणिक योग्यता
|
लेवल 1 और लेवल 2 के लिए REET पास
|
आयु सीमा (01/01/2027 के अनुसार)
|
21 से 40 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन
|
(GENERAL/SANSKRIT EDUCATION) (LEVEL-1, CLASS 1 TO 5)
|
(SANSKRIT EDUCATION) (LEVEL-2, CLASS 6 TO 8)
REET Mains Exam 2025 के लिए Application Fee कितनी है?
REET आवेदन फॉर्म 2025 को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है। यह शुल्क राज्य के अधिकृत e-Mitra Kiosk या जन सुविधा केंद्र (C.S.C.) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। नीचे कैटेगरी वाइज ऑनलाइन आवेदन शुल्क देख सकते हैं —
-
सामान्य वर्ग / क्रीमी लेयर ओबीसी / अति पिछड़ा वर्ग: ₹600/-
-
नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST): ₹400/-
-
सभी दिव्यांग अभ्यर्थी: ₹400/-
Comments
All Comments (0)
Join the conversation