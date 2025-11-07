REET Level 2 Syllabus 2025: REET लेवल 2 सभी विषयों के अनुसार सिलेबस, PDF डाउनलोड करें

REET लेवल 2 पाठ्यक्रम 2025

विषय पाठ्यक्रम

हिंदी हिंदी वर्णमाला

शब्द विचार (संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया एवं अव्यय)

अनुवादित शब्द (लिंग, वचन, काल, कारक, पद तथा शब्दों का रूप परिवर्तन)

शब्दों के प्रकार (उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पर, अर्थ के आधार पर (पर्यायवाची, विलोमार्थी, समानार्थक, एकार्थक, वाक्यांश के लिए शब्द, समूहवाची शब्द आदि)

वाक्य रचना, वचन, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण

शुद्ध शब्द और वाक्य शुद्धि के प्रकार उदाहरण

वाक्य विचार (वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण आदि)

विलोम शब्द (प्रकार एवं प्रयोग)

मुहावरे और लोकोक्तियां

शब्द शक्ति

उपयुक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं संबंधित व्याकरण

अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं संबंधित व्याकरण

भोजपाठी (संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से निर्मित शब्द)

अंग्रेजी Parts of Speech

Tenses

Voice

Narration

Transformation

Conditional Sentences

Idioms and Proverbs

Phrasal Verbs

One word substitution

Clauses Analysis

Subject Verb Agreement

Synonyms and Antonyms

An acquaintance with literary terms

Modal Auxiliaries

Prepositions

Unseen passage (Prose)

Unseen passage (Poetry)

Basic Knowledge of english sounds and their Phonetic Symbols

सामाजिक अध्ययन प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मौर्य और गुप्त काल।

मौर्य अर्थव्यवस्था: मौर्य अर्थव्यवस्थाकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणालियां। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र एवं शिलालेख।

दिल्ली सल्तनत और मुगल अर्थव्यवस्था: दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल अर्थव्यवस्था और रियासतों के साथ इसका संबंध तथा सल्तनत और मुगल काल की प्रशासनिक प्रणालियां। पृथ्वीराज चौहान।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

भूगोल भूगोल: हलचलें, ज्वालामुखी और भूकंप।

विश्व मानचित्र: महाद्वीप, संरचना, महासागर और मानचित्र पढ़ना।

औद्योगिक क्रांति: पुनर्जागरण, सुधार और जल – भाप विभाजन।

विश्व के प्रमुख वन संसाधन: वन क्षेत्र एवं वन आधारित मानव जीवन

राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग।

विश्व: कृषि के प्रकार एवं प्रमुख औद्योगिक देश।

भारतीय संविधान: संवैधानिक विकास की प्रक्रिया और विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य।

सरकार का गठन और कार्य: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।

स्थानीय शासन: ग्रामीण और शहरी, 73वां और 74वां संविधान संशोधन।

भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और महिला प्रतिनिधित्व।

भारत की संघीय संरचना: केंद्र राज्य संबंध।

भारतीय आर्थिक प्रणाली: आर्थिक प्रणाली के क्षेत्र, उदारीकरण के बाद के युग में भारतीय आर्थिक प्रणाली, निजीकरण, व्यक्तिगत करण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, योजना और खाद्य सुरक्षा।

जलवायु और मौसम: जलवायु की आधुनिक अवधारणाएं, वर्षा की विभिन्न परिस्थितियां, स्वयं सहायता समूह।

उपभोक्ता अधिकार: उपभोक्ता और उनके अधिकार

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास: राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास

राजस्थान में कृषि एवं सिंचाई: कृषि फसल बोर्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली

गणित संख्याएं और भिन्न: संख्याओं के प्रकार (प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक) और संख्या संक्रियाओं के नियम।

गुणनखंड और गुणज, HCF और LCM

बीजगणित-बीजीय व्यंजक, सर्वसमिकाएं, बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण, BODMAS नियम, रैखिक समीकरण और गुणनखंड

ज्यामिति – समतल, ठोस ज्यामिति, रेखाएं और कोण

क्षेत्रमिति – विभिन्न 2D और 3D आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रमिति के व्यावहारिक अनुप्रयोग

डेटा प्रबंधन – डेटा का सरलीकरण, चित्रलेख, बार ग्राफ (सरल और समूहीकृत) पाई चार्ट, केंद्रीय प्रवृतियां – माध्य, माध्यिका, बहुलक

प्रायिकता – मूल अवधारणा और वास्तविक जीवन अनुप्रयोग

अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, गति

ग्राफ और चार्ट

समरूपता और पैटर्न – (समरूपता, अधिकांश सममित आकृतियों, परावर्तन, घूर्णन और समरूपता की अनेक रेखाओं की समझ

सममित पैटर्न (प्राकृतिक, कलात्मक, ज्यामितीय जैसे रेखाएं, कोण, वृत, बहुभुज आदि) का अनुप्रयोग और दायरा

ठोस आकृतियों का रूपांतरण (घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला जैसी 3D आकृतियों को मोड़ना और खोलना तथा विभिन्न दृश्यों का दृश्यावलोकन

सांख्यिकी – आंकड़ों का प्रतिनिधित्व और व्याख्या (सारणीयन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, आदि) माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग