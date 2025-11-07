REET Level 2 Syllabus 2025: REET लेवल 2 सभी विषयों के अनुसार सिलेबस, PDF डाउनलोड करें

REET Level 2 Syllabus 2025: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर REET मेन्स लेवल 2 का सिलेबस 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे परीक्षा पैटर्न, विषयवार टॉपिक्स और अंकों की योजना के साथ परीक्षा की तैयारी आगामी सिलेबस से कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए अपडेट किए गए सिलेबस का सही रणनीति के साथ अध्ययन करना चाहिए। उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए आगे लेख पढ़ें।
REET Level 2 Syllabus 2025: REET मेन्स लेवल 2 परीक्षा सिलेबस
REET मेन्स परीक्षा में वह उम्मीदवार शामिल होते हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास की होती है। इसके बाद उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए की मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए मेन्स परीक्षा लेवल 2 के पाठ्यक्रम को विस्तार से पढ़ना चाहिए और सही रणनीति के साथ अंकों का आकलन र तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए।
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER)
|
परीक्षा का नाम
|
राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक
|
पद का नाम
|
REET मेन्स लेवल 2 परीक्षा
|
परीक्षा का तरीका
|
ऑफलाइन
|
आवेदन का तरीका
|
ऑफलाइन
REET लेवल 2 तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम
REET लेवल 2 राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए विषयों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER) की ओर से जारी किए गए पाठ्यक्रम में राजस्थान का भूगोल, सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति, शैक्षिक मनोविज्ञान और नीतियां जैसे प्रमुख खंड और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित जैसे विषय शामिल हैं।
उम्मीदवार पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं:
|
REET लेवल 2 पाठ्यक्रम 2025
|
विषय
|
पाठ्यक्रम
|
हिंदी
|
|
अंग्रेजी
|
|
सामाजिक अध्ययन
|
|
भूगोल
|
|
गणित
|
|
विज्ञान
|
REET मेन्स लेवल 2 सिलेबस PDF डाउनलोड
REET मेन्स लेवल 2 परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवार लेटेस्ट और डिटेल सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। इससे उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तैयारी को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी कमजोरियों का भी आकलन कर सकते हैं।
|
REET मेन्स लेवल 2 भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम 2025
REET मेन्स लेवल 2 परीक्षा पैटर्न 2025
REET मेन्स लेवल 2 परीक्षा कुल 300 अंकों की है, जिसमें सभी विषयों के ज्ञान के साथ - साथ क्षेत्रीय जागरूकता पर केंद्रित होती है। अपनी तैयारी को प्रभावी ढंग से करने के लिए उम्मीदवार आसानी से समझने के लिए नीचे टेबल में अंकों को देख सकते हैं:
|
REET मेन्स लेवल 2 परीक्षा पैटर्न 2025
|
विषय
|
प्रश्न
|
मार्क्स
|
अवधि
|
राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति
|
40
|
80
|
150 मिनट
|
राजस्थान का सामान्य ज्ञान
|
25
|
50
|
शैक्षिक मनोविज्ञान और नीतियां
|
26
|
50
|
हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, संस्कृत, पंजाबी, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान
|
60
|
120
|
कुल
|
150
|
300
