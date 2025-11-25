Rajasthan Patwari Result 2025: कब तक आएगा राजस्थान पटवारी परिणाम, यहां जानें

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से राजस्थान पटवारी के कुल 3705 रिक्त पदों को भरा जाना है। जिसके तहत भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त, 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। भर्ती परीक्षा में जो उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, वे अब परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, यह परिणाम पीडीएफ के रूप में दिसंबर, 2025 को जारी किया जा सकता है। राजस्थान पटवारी परिणाम जारी होने के साथ - साथ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख देखें।

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी परिणाम

राजस्थान पटवारी परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त, 2025 को दो पालियों में किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 676011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या 600858 रही और औसत उपस्थिती 88.88% दर्ज की गई। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह परिणाम पीडीएप प्रारूप में जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 15 दिसंबर को जारी होने की जानकारी ट्विट कर दी गई है, जिसे उम्मीदवार नीचे देख सकते हैं: