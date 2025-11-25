IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
Rajasthan Patwari Result 2025: कब तक आएगा राजस्थान पटवारी परिणाम, यहां जानें

By Priyanka Pal
Nov 25, 2025, 17:29 IST

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा 17 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका परिणाम दिसंबर में जारी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लेख देखें।

Rajasthan Patwari Result 2025
Rajasthan Patwari Result 2025

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से राजस्थान पटवारी के कुल 3705 रिक्त पदों को भरा जाना है। जिसके तहत भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त, 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। भर्ती परीक्षा में जो उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, वे अब परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, यह परिणाम पीडीएफ के रूप में दिसंबर, 2025 को जारी किया जा सकता है। राजस्थान पटवारी परिणाम जारी होने के साथ - साथ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख देखें।

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी परिणाम 

राजस्थान पटवारी परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त, 2025 को दो पालियों में किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 676011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या 600858 रही और औसत उपस्थिती 88.88% दर्ज की गई। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह परिणाम पीडीएप प्रारूप में जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 15 दिसंबर को जारी होने की जानकारी ट्विट कर दी गई है, जिसे उम्मीदवार नीचे देख सकते हैं:


Rajasthan Patwari Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जानने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम 

पटवारी 

रिक्त पदों की संख्या 

3705

परीक्षा परिणाम जारी होने का तरीका 

ऑनलाइन 

परिणाम जारी होने की तिथि 

15 दिसंबर, 2025

परीक्षा तिथि 

17 अगस्त, 2025

चयन प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

ऑफिशियल वेबसाइट  

rsmssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan Patwari Result 2025: पीडीएफ लिंक 

राजस्थान पटवारी पीरक्षा 2025 का परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति जानने के लिए परिणाम पीडीएफ में रोल नंबर ढूंढ सकते हैं। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद पीडीएफ उम्मीदवारों को यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

