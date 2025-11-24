HCL Recruitment 2025: सुपरवाइजर के 64 पदों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, यहां hindustancopper.com देखें अन्य डिटेल

HCL Recruitment 2025 Notification: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अलग-अलग विभागों/कैडरों में जूनियर मैनेजर (E0 ग्रेड) के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत, माइनिंग, जियोलॉजी, सर्वे, एडमिन, मैकेनिकल और अन्य विभागों में कुल 64 पद भरे जाने हैं। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए 17 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा पूरे भारत के अलग-अलग केंद्रों/शहरों में कई जगहों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

आपको HCL भर्ती अभियान के बारे में सभी जरूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक शामिल हैं।

HCL Recruitment 2025: नोटिफिकेशन

जूनियर मैनेजर (E0 ग्रेड) के पदों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन HCL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं।