HCL Recruitment 2025: सुपरवाइजर के 64 पदों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, यहां hindustancopper.com देखें अन्य डिटेल

HCL Recruitment 2025 Notification: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अलग-अलग विभागों/कैडरों में जूनियर मैनेजर (E0 ग्रेड) के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत, माइनिंग, जियोलॉजी, सर्वे, एडमिन, मैकेनिकल और अन्य विभागों में कुल 64 पद भरे जाने हैं। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए 17 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा पूरे भारत के अलग-अलग केंद्रों/शहरों में कई जगहों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
आपको HCL भर्ती अभियान के बारे में सभी जरूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक शामिल हैं।
HCL Recruitment 2025: नोटिफिकेशन
जूनियर मैनेजर (E0 ग्रेड) के पदों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन HCL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
|
एचसीएल भर्ती 2025
HCL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तारीखें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर, 2025 से शुरू होगी। आप नीचे दी गई समय-सारणी देख सकते हैं।
|
आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि
|
27 नवंबर, 2025
|
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
|
17 दिसंबर, 2025
HCL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अलग-अलग विभागों में 64 जूनियर मैनेजर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। भर्ती अभियान की मुख्य बातें Candidates को जल्दी समझाने में मदद करने के लिए, हमने इसका एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है:
|
संगठन
|
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
|
पोस्ट नाम
|
जूनियर मैनेजर (ई0)
|
विज्ञापन संख्या
|
/1/2029/2025-26
|
कुल रिक्तियां
|
64
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://www.hindustancopper.com/
Check:
