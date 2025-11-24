BIhar STET Answer Key 2025 OUT
HCL Recruitment 2025: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली रिक्ति

By Sonal Mishra
Nov 24, 2025, 19:11 IST

HCL Recruitment 2025: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने विभिन्न विषयों/संवर्गों में जूनियर मैनेजर (E0 ग्रेड) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद खनन, भूविज्ञान, सर्वेक्षण, प्रशासन, यांत्रिकी और अन्य सहित विभिन्न विषयों में उपलब्ध हैं। आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक सहित सभी विवरण देखें।

HCL Recruitment 2025: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने विभिन्न विषयों/संवर्गों में जूनियर मैनेजर (ई0 ग्रेड) के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। भर्ती अभियान के तहत, खनन, भूविज्ञान, सर्वेक्षण, प्रशासन, यांत्रिकी और अन्य सहित विभिन्न विषयों में कुल 64 विभिन्न पद भरे जाने हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा भारत भर के विभिन्न केंद्रों/शहरों में विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

आपको एचसीएल भर्ती अभियान के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण मिलेंगे जिनमें आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक शामिल हैं।

एचसीएल भर्ती 2025 अधिसूचना

जूनियर मैनेजर (ई0 ग्रेड) पदों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन एचसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

एचसीएल भर्ती 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

एचसीएल 2025 महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर, 2025 से शुरू होगी। आप नीचे दिए गए कार्यक्रम का पालन कर सकते हैं।

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि

27 नवंबर, 2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

17 दिसंबर, 2025

एचसीएल भर्ती 2025 अवलोकन

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने विभिन्न विषयों में 64 जूनियर मैनेजर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवारों को भर्ती अभियान के मुख्य आकर्षण को जल्दी से समझने में मदद करने के लिए, हमने इसका अवलोकन साझा किया है-

एचसीएल रिक्तियां 2025

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 64 पद भरे जाने हैं। नीचे दिए गए अनुशासनानुसार पदों और उपलब्ध रिक्तियों की जाँच करें-


Sonal Mishra
Sonal Mishra

