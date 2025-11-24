MAHA TET Cut Off 2025: यहां कैटेगरी के अनुसार पिछले साल के कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स देखें

BIhar STET Answer Key 2025
Nov 24, 2025

MAHA TET Cut Off 2025: MAHA TET 2025 का आयोजन आज, 23 नवंबर 2025 को किया गया है। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी है, वे इस लेख में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए MAHA TET कट ऑफ देख सकते हैं।

MAHA TET Cut Off 2025
MAHA TET Cut Off 2025

MAHA TET Cut Off 2025:  MAHA TET (महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा) 2025 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा उन Candidates के लिए है जो महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। MAHA TET कट ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो Candidates को परीक्षा पास करने के लिए लाना जरूरी है। अगर कोई Candidate MAHA TET 2025 में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें MAHA TET सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस लेख में MAHA TET 2025 के लिए कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम मार्क्स, कट-ऑफ डाउनलोड करने के तरीके और कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है।

MAHA TET कट ऑफ 2025

MAHA TET परीक्षा पेपर 1 (कक्षा 1-5) और पेपर 2 (कक्षा 6-8) दोनों के लिए आयोजित की जाती है। यह कुल 150 अंकों की होती है। MSCE, MAHA TET के न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में ही जारी करता है। ये मार्क्स पहले से तय होते हैं, क्योंकि MAHA TET केवल Candidates को प्रमाणित करने के लिए एक क्वालिफाइंग परीक्षा है।

MAHA TET Cut Off 2025: कट ऑफ मार्क्स

MAHA TET 2025 के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स MSCE द्वारा कैटेगरी के अनुसार तय किए जाते हैं। MSCE के अनुसार, सामान्य कैटेगरी के Candidates को 150 में से 90 अंक लाने होते हैं, जबकि आरक्षित कैटेगरी के Candidates को 150 में से 82 अंक लाने होते हैं।

वर्ग

न्यूनतम अंक (150 में से)

सामान्य (अनारक्षित)

90 अंक

ओबीसी / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी (आरक्षित)

82 अंक

MAHA TET न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) आधिकारिक नोटिफिकेशन में MAHA TET के न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स और प्रतिशत की घोषणा करता है। जो Candidates MAHA TET पेपर 1 और पेपर 2 दे रहे हैं, उन्हें इन न्यूनतम अंकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे उन्हें यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि अच्छा स्कोर करने के लिए कितने सवालों को हल करने की जरूरत है। नीचे MAHA TET का न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत देखें:

वर्ग

न्यूनतम योग्यता प्रतिशत

सामान्य (अनारक्षित)

60%

ओबीसी / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी (आरक्षित)

55%

MAHA TET कट ऑफ मार्क्स 2025 कैसे डाउनलोड करें

Candidates, MSCE की आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in से MAHA TET कट ऑफ मार्क्स 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

MAHA TET की आधिकारिक वेबसाइट - mahatet.in पर जाएं।

होमपेज पर, “MAHA TET Cut Off 2025” टाइटल वाले लिंक को खोजें।

लिंक पर क्लिक करें और कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम मार्क्स वाली PDF डाउनलोड करें।

भविष्य के लिए PDF को सेव कर लें।

