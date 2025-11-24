BSSC Inter Level Vacancy 2025: बीएसएससी इंटर लेवल 23,175 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, रजिस्ट्रेशन onlinebssc.com पूरा करें

BSSC Inter Level Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) जल्द ही BSSC इंटर लेवल वेकेंसी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर देगा। जो Candidates इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें BSSC इंटर-लेवल परीक्षा में भाग लेने के लिए 27 नवंबर तक अपना Registration और शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए।
इस भर्ती अभियान का उद्देश्य पूरे बिहार में LDC, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, सहायक प्रशिक्षक जैसे कई इंटर लेवल के 23175 पदों को भरना है। चयन प्रीलिम्स और मेन्स में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
BSSC Inter Level Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 23175 BSSC इंटर लेवल वेकेंसी के लिए Registration प्रक्रिया 15 अक्टूबर को शुरू की थी। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। हालांकि, Candidates 27 नवंबर तक अपना आवेदन पत्र भर और जमा कर सकते हैं। जिन लोगों ने 12वीं कक्षा पास कर ली है, वे इस लेख में दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें:
|
बीएसएससी इंटर स्तरीय भर्ती 2025 की मुख्य विशेषताएं
|
संचालन निकाय
|
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी)
|
पोस्ट नाम
|
इंटर स्तरीय पद
|
रिक्ति
|
23175
|
शैक्षणिक योग्यता
|
10+2 (इंटरमीडिएट)
|
आयु सीमा
|
18 से 37 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य
|
19900 रुपये और 25500 रुपये (सभी पदों के लिए अलग-अलग)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bssc.bihar.gov.in
BSSC Inter Level Vacancy 2025: अंतिम तिथि
BSSC, बिहार इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर को बंद करने जा रहा है। Registration प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू की गई थी।
|
बीएसएससी इंटर लेवल 2025 तिथियां
|
अधिसूचना जारी करने की तिथि
|
27 सितंबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू
|
15 अक्टूबर 2025
|
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|
25 नवंबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
27 नवंबर 2025
BSSC Inter Level Vacancy 2025: आवेदन लिंक
BSSC केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार करता है। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। Candidates अपना BSSC इंटर लेवल आवेदन पत्र जमा करने के लिए या तो आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
|
बीएसएससी इंटर स्तरीय रिक्ति 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक
अपना आवेदन जमा करने के बाद, आपको अच्छी तैयारी के लिए BSSC इंटर लेवल का विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न देखना चाहिए।
BSSC इंटर लेवल वेकेंसी 2025
BSSC इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए कुल 23175 वेकेंसी की घोषणा की गई है। इनमें से 7394 वेकेंसी महिला Candidates के लिए आरक्षित हैं। नीचे दी गई तालिका में BSSC इंटर लेवल वेकेंसी का पद-अनुसार विवरण देखें।
|
पोस्ट नाम
|
रिक्तियां
|
महिलाओं के लिए आरक्षित
|
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)
|
22072
|
7124
|
क्लर्क-सह-टाइपिस्ट
|
04
|
01
|
जूनियर क्षेत्रीय अन्वेषक
|
534
|
81
|
पशुपालन सहायक
|
549
|
184
|
बेंच क्लर्क
|
16
|
04
|
कुल
|
23175
|
7394
BSSC इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण
BSSC इंटर लेवल भर्ती के लिए आवेदन करने के चरण नीचे दिए गए हैं।
चरण 1: BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या onlinebssc.com पर जाएं।
चरण 2: BSSC इंटर लेवल ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: यूजरनेम आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए Registration प्रक्रिया पूरी करें।
चरण 4: आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5: आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना BSSC इंटर लेवल आवेदन पत्र 2025 जमा करें।
चरण 6: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए BSSC इंटर लेवल 2025 आवेदन पत्र को सेव कर लें।
