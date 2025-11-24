बिहार NEET PG Counselling 2025 रैंक कार्ड bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, यहां पाएं डायरेक्ट लिंक

Bihar NEET PG Counselling 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने बिहार PGMAC 2025 रैंक कार्ड जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने बिहार NEET PG काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए PGMAC डिग्री और ओपन/रिमोट रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने PGMAC ID और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। बिहार NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड-1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 26 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट की जाएंगी, वे 26 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 तक अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 28 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 तक किया जाएगा।