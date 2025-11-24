IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
बिहार NEET PG Counselling 2025 रैंक कार्ड bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, यहां पाएं डायरेक्ट लिंक

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 24, 2025, 18:56 IST

Bihar NEET PG काउंसलिंग 2025 का रैंक कार्ड अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। योग्य कैंडिडेट अपने PGMAC ID और जन्मतिथि का उपयोग करके रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

Bihar NEET PG Counselling 2025 Rank Card Out at bceceboard.bihar.gov.in
Bihar NEET PG Counselling 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने बिहार PGMAC 2025 रैंक कार्ड जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने बिहार NEET PG काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए PGMAC डिग्री और ओपन/रिमोट रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए, कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने PGMAC ID और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। बिहार NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड-1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 26 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट की जाएंगी, वे 26 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 तक अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 28 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 तक किया जाएगा।

बिहार NEET PG 2025 रैंक कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar NEET PG Rank Card 2025 Rank Card for PGMAC Degree - Click Here

Bihar NEET PG Rank Card 2025 Rank Card for PGMAC (Open/ Remote) - Click Here

बिहार NEET PG रैंक कार्ड 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स

बिहार NEET PG काउंसलिंग 2025 का रैंक कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कैंडिडेट रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: BCECEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: PGMAC 2025 रैंक कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: PGMAC ID और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।

स्टेप 4: बिहार NEET PG रैंक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: भविष्य के लिए रैंक कार्ड डाउनलोड कर लें।

बिहार NEET PG काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल

NEET PG काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल यहां देखें:

डिटेल्स  डेट्स 
सीट आवंटन 26 नवंबर, 2025
आवंटन आदेश डाउनलोड करना (राउंड-1)  26 नवंबर से 1 दिसंबर 2025
दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश (राउंड-1) 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2025

