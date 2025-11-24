BSEB STET Answer Key 2025: bsebstet.org से डाउनलोड करें पेपर 1, 2 बिहार एसटीईटी आंसर की PDF

बिहार एसटीईटी आंसर की 2025 पेपर 1, 2 पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें? बिहार STET Answer Key 2025 (Paper 1 & 2) PDF डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देखें: सबसे पहले उम्मीदवार BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।

फिर वेबसाइट के होम पेज पर “STET Answer Key 2025” या “Provisional Answer Key” लिंक खोजें।

लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको Paper 1 और Paper 2 के लिए अलग-अलग PDF लिंक दिखाई देंगे।

फिर अपने Roll Number और Date of Birth डालकर लॉगिन करें।

अब PDF डाउनलोड करें और सेव कर लें।

अगर उत्तर कुंजी में कोई गलती दिखें, तो आप 24 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन objection भी दर्ज कर सकते हैं। Latets Updates: (24-11-2025, 5:42 PM)

Bihar STET Answer Key 2025 Link: बिहार स्टेट आंसर की लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB), पटना के अनुसार, Bihar STET 2025 Answer Key देखने और लॉगिन करने की सुविधा 24 नवंबर 2025 रात 9:50 बजे से 27 नवंबर 2025 रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

Bihar STET Answer Key 2025 Out Today बिहार STET 2025 एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। BSEB, पटना की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, आंसर की देखने और लॉगिन करने की सुविधा 24 नवंबर, 2025 को रात 9:50 बजे से 27 नवंबर, 2025 को रात 11:55 बजे तक उपलब्ध होगी। Latets Updates: (24-11-2025, 3:56 PM)

Bihar STET Answer Key 2025 PDF Download Bihar Secondary Teachers Eligibility Test (STET) को बिहार के Secondary (Class 9–10) और Higher Secondary (Class 11–12) स्कूलों में टीचर बनने के लिए candidates की eligibility check करने के लिए आयोजित किया गया था। अब परीक्षार्थी eagerly answer key release होने का इंतजार कर रहे हैं। Official notice के अनुसार, Paper 1 और Paper 2 दोनों की BSEB STET Answer Key 2025 आज, 24 November 2025 रात 9:50 बजे ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जारी होगी। Latets Updates: (24-11-2025, 2:011 PM)

BSEB बिहार स्टेट आंसर की 2025 Today Bihar School Examination Board (BSEB) आज यानी 24 November को Bihar STET Provisional Answer Key 2025 जारी करने जा रहा है। Answer key अपलोड होते ही candidates इसे आसानी से PDF में download कर सकेंगे। उत्तर कुंजी की पीडीएफ Download करने के बाद ही उम्मीदवार अपने objections भी raise कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें official website पर Bihar STET answer key और response sheet download link के active होने का इंतजार करना होगा। Latets Updates: (24-11-2025, 2:02 PM)

BSEB STET Answer Key: बिहार STET प्रोविजनल आंसर की 2025 को कैसे चैलेंज करें? सबसे पहले official website पर जाएं।

फिर Bihar STET answer key डाउनलोड करें।

अब answer key को अपनी response sheet से match करें।

दिए गए box में अपना objection या remarks लिखें।

सही supporting documents अटैच करें और INR 50 की fee pay करें।

अंत में submit करें और confirmation को save कर लें। Latets Updates: (24-11-2025, 2:00 PM)

BSEB STET Answer Key: बिहार एसटीईटी आंसर की लिंक कब होगा एक्टिव बिहार STET 2025 परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, BSEB पटना के अनुसार, बीएसईबी एसटीईटी उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए लॉगिन विंडो आज 24 नवंबर 2025 रात 9:50 बजे से 27 नवंबर 2025 रात 11:55 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके बाद लॉगिन विंडो बंद हो जाएगा। यह परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में कोई गलती लगे, तो वे 27 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। Latets Updates: (24-11-2025, 1:58 PM)

BSEB बिहार स्टेट आंसर की 2025: आधिकारिक वेबसाइट इमेज

bihar stet answer key pdf कहां और कब डाउनलोड करें? Bihar STET 2025 की answer key आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर आज 24 नवंबर 2025 से उपलब्ध होगी। उम्मीदवार अपनी उत्तर-कुंजी और response sheet इसी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी उत्तर में कोई आपत्ति है, तो उसे दर्ज करने की window 24 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। इसके बाद लॉगिन और आपत्ति दर्ज करने का विकल्प बंद हो जाएगा। Update:- (24-11-2025, 1:33 PM)