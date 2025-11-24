BSEB STET Answer Key 2025: bsebstet.org से डाउनलोड करें पेपर 1, 2 बिहार एसटीईटी आंसर की PDF

BSEB Bihar STET Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) आज, 24 नवंबर 2025 को बिहार STET आंसर की 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जारी करने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने बिहार STET के पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा दी थी, वे अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF अब आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर CBT मोड में आयोजित किया गया था। प्रोविजनल बिहार STET आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने जवाब चेक कर सकेंगे, अपना संभावित स्कोर कैलकुलेट कर सकेंगे, और अगर आंसर की में कोई गलती मिले तो 24 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक objection दर्ज कर पाएंगे।BSEB बिहार STET आंसर की 2025 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी नीचे लेख में देख सकते हैं।
यहां क्लिक करें:- बिहार स्टेट आंसर की 2025 लिंक
BSEB Bihar STET Answer key 2025 Live Update:-
|
बिहार एसटीईटी आंसर की 2025 पेपर 1, 2 पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें?
बिहार STET Answer Key 2025 (Paper 1 & 2) PDF डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देखें:
Latets Updates: (24-11-2025, 5:42 PM)
|
Bihar STET Answer Key 2025 Link: बिहार स्टेट आंसर की लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध
बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB), पटना के अनुसार, Bihar STET 2025 Answer Key देखने और लॉगिन करने की सुविधा 24 नवंबर 2025 रात 9:50 बजे से 27 नवंबर 2025 रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
|
Bihar STET Answer Key 2025 Out Today
बिहार STET 2025 एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। BSEB, पटना की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, आंसर की देखने और लॉगिन करने की सुविधा 24 नवंबर, 2025 को रात 9:50 बजे से 27 नवंबर, 2025 को रात 11:55 बजे तक उपलब्ध होगी।
Latets Updates: (24-11-2025, 3:56 PM)
|
Bihar STET Answer Key 2025 PDF Download
Bihar Secondary Teachers Eligibility Test (STET) को बिहार के Secondary (Class 9–10) और Higher Secondary (Class 11–12) स्कूलों में टीचर बनने के लिए candidates की eligibility check करने के लिए आयोजित किया गया था। अब परीक्षार्थी eagerly answer key release होने का इंतजार कर रहे हैं।
Official notice के अनुसार, Paper 1 और Paper 2 दोनों की BSEB STET Answer Key 2025 आज, 24 November 2025 रात 9:50 बजे ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जारी होगी।
Latets Updates: (24-11-2025, 2:011 PM)
|
BSEB बिहार स्टेट आंसर की 2025 Today
Bihar School Examination Board (BSEB) आज यानी 24 November को Bihar STET Provisional Answer Key 2025 जारी करने जा रहा है। Answer key अपलोड होते ही candidates इसे आसानी से PDF में download कर सकेंगे। उत्तर कुंजी की पीडीएफ Download करने के बाद ही उम्मीदवार अपने objections भी raise कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें official website पर Bihar STET answer key और response sheet download link के active होने का इंतजार करना होगा।
Latets Updates: (24-11-2025, 2:02 PM)
|
BSEB STET Answer Key: बिहार STET प्रोविजनल आंसर की 2025 को कैसे चैलेंज करें?
Latets Updates: (24-11-2025, 2:00 PM)
|
BSEB STET Answer Key: बिहार एसटीईटी आंसर की लिंक कब होगा एक्टिव
बिहार STET 2025 परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, BSEB पटना के अनुसार, बीएसईबी एसटीईटी उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए लॉगिन विंडो आज 24 नवंबर 2025 रात 9:50 बजे से 27 नवंबर 2025 रात 11:55 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके बाद लॉगिन विंडो बंद हो जाएगा। यह परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में कोई गलती लगे, तो वे 27 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
Latets Updates: (24-11-2025, 1:58 PM)
|
BSEB बिहार स्टेट आंसर की 2025: आधिकारिक वेबसाइट इमेज
|
bihar stet answer key pdf कहां और कब डाउनलोड करें?
Bihar STET 2025 की answer key आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर आज 24 नवंबर 2025 से उपलब्ध होगी। उम्मीदवार अपनी उत्तर-कुंजी और response sheet इसी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी उत्तर में कोई आपत्ति है, तो उसे दर्ज करने की window 24 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। इसके बाद लॉगिन और आपत्ति दर्ज करने का विकल्प बंद हो जाएगा।
Update:- (24-11-2025, 1:33 PM)
|
Bihar STET Official Website: BSEB बिहार स्टेट आंसर-की 2025 की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Bihar School Examination Board (BSEB) द्वारा आयोजित Bihar STET 2025 की आधिकारिक वेबसाइट है bsebstet.org: उम्मीदवार उत्तर कुंजी लिंक एक्टिव होने के बाद अपने लॉगिन डिटेल्स भर कर रिपॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
Update:- (24-11-2025, 1:27 PM)
Bihar State Answer Key 2025 - हाइलाइट्स
बिहार STET 2025 एग्जाम 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक राज्य भर के अलग-अलग सेंटर्स पर हुआ था। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org से BSEB STET आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नीचे दी गई टेबल में बिहार STET आंसर की 2025 से जुड़ी दूसरी जानकारी देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
परीक्षा का नाम
|
बिहार सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025
|
परीक्षा स्तर
|
राज्य स्तरीय
|
बिहार स्टेट आंसर की 2025
|
24 नवंबर 2025
|
बिहार स्टेट आपत्ति दर्ज करने की तिथि
|
24 से 27 नवंबर 2025
|
बिहार STET परीक्षा 2025
|
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bsebstet.org
BSEB Bihar STET Answer Key 2025 PDF Download (पेपर 1 और पेपर 2) Link
बिहार बोर्ड द्वारा STET 2025 परीक्षा के लिए प्रोविजनल बिहार स्टेट आंसर की 2025 लिंक एक्टिव होने वाला है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की में दिए गए सही उत्तरों के अनुसार उम्मीदवार अपनी संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीदनार बिहार एसटीईटी उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें:- BSEB Bihar STET उत्तर कुंजी 2025 पेपर 1,2 PDF डायरेक्ट लिंक
कैसे डाउनलोड करें बिहार एसटीईटी आंसर की 2025?
उम्मीदवार नीचे दिए दिए आसान स्टेप्स को देखकर आसानी से अपनी बिहार एसटीईटी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
-
पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।
-
वेबसाइट पर होमपेज पर “STET Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपनी एप्लीकेशन आईडी/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
-
अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें।
बिहार एसटीईटी आंसर की 2025 ऑब्जेक्शन डिटेल्स क्या है?
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, बिहार एसटीईटी आंसर की 2025 और Response Sheet को लेकर BSEB ने महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। 14 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित STET 2025 परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिए आंसर की और रिस्पॉन्स शीट 24 नवंबर 2025 की दोपहर से 27 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपनी User ID और Password से लॉगिन कर अपना बिहार एसटीईटी रिस्पॉन्स शीट 2025 देख सकते हैं।
अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि बिहार एसटीईटी उत्तर कुंजी 2025 में किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वह वेबसाइट पर दिए गए “Click here for Objection STET 2025” लिंक पर क्लिक करके निर्धारित समय में अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।
आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न ₹50 शुल्क देना होगा, जिसे Debit Card, Credit Card या Net Banking के जरिए ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
ध्यान रखें कि बीएसईबी एसटीईटी आपत्ति 2025 केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित समय के बाद या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
बिहार स्टेट आंसर की 2025 मार्किंग स्कीम क्या है?
बिहार STET आंसर की के आधार पर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें: उम्मीदवार अधिकारी द्वारा जारी बिहार STET आंसर की में दिए गए प्रश्नों के उत्तर के अनुसार अपना अनुमानित स्कोर जान सकते हैं। बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कुल 150 सवाल हैं।
-
हर सही उत्तर के लिए 1 मार्क मिलेगा।
-
गलत या मिस किए गए सवालों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
-
जितने सवाल सही हल किए गए हैं, उतने ही मार्क्स कैंडिडेट को मिलेंगे।
bsebstet.org answer key ऑफिशियल नोटिस
Comments
All Comments (0)
Join the conversation