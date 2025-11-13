2003 Voter List Uttar Pradesh: ऐसे सर्च करें अपना सही नाम और पता, घर बैठे डाउनलोड करें वोटर लिस्ट

Uttar Pradesh Voter List PDF: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर के बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ताकि मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को सही ढंग से संपादित किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार, पूरे प्रदेश में मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों का अद्यतन (Update) किया जा रहा है। यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में किए गए एसआईआर के आधार पर की जा रही है, ताकि आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

राज्य में SIR को लेकर क्या है तैयारी:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने X के माध्यम से बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने अब तक की कार्यवाही की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।