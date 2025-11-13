2003 Voter List Uttar Pradesh: ऐसे सर्च करें अपना सही नाम और पता, घर बैठे डाउनलोड करें वोटर लिस्ट

Revised UP Board Date Sheet 2026
By Bagesh Yadav
Nov 13, 2025, 09:06 IST

2003 Voter List Uttar Pradesh: अब आप घर बैठे अपना नाम और पता वोटर लिस्ट में आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए ceouttarpradesh.nic.in पर जाएं, जिला व विधानसभा क्षेत्र चुनें और PDF डाउनलोड करें। फिर Ctrl+F दबाकर अपना या परिवार का नाम खोजें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान प्रगति पर है. 

Uttar Pradesh Voter List PDF: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर के बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ताकि मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को सही ढंग से संपादित किया जा सके। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार, पूरे प्रदेश में मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों का अद्यतन (Update) किया जा रहा है। यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में किए गए एसआईआर के आधार पर की जा रही है, ताकि आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके। 

राज्य में SIR को लेकर क्या है तैयारी: 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने X के माध्यम से बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने अब तक की कार्यवाही की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। 

इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची के अद्यतन और सत्यापन का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। 

नाम से वोटर लिस्ट में खोज (By Name Search)

अगर आप उत्तर प्रदेश की 2003 वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में अपना नाम ऑनलाइन चेक या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें। अगर आप सीधे नाम से खोज करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं: 

  1. सबसे पहले https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाएँ

  2. राज्य (State) के रूप में Uttar Pradesh चुनें।

  3. “Search by Details” या “Search by Name” विकल्प चुनें।

  4. अपना पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग और विधानसभा क्षेत्र (यदि ज्ञात हो) भरें।

  5. सबमिट करने पर सिस्टम बताएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, साथ ही EPIC नंबर और पोलिंग स्टेशन की जानकारी भी दिखाई देगी।

PDF डाउनलोड करने की प्रक्रिया (CEO UP साइट से)

  1. https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर जाएं।

  2. “Electoral Roll” या “Voter List” सेक्शन चुनें।

  3. “Download Electoral Roll PDF” पर क्लिक करें।

  4. जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।

  5. फिर संबंधित Polling Station/Part Number सेलेक्ट करें।

  6. डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें- वोटर लिस्ट PDF आपके डिवाइस में खुल जाएगी या डाउनलोड हो जाएगी।

  7. PDF खोलें और Ctrl + F से अपना नाम सर्च करें।

ज़रूरी दस्तावेज़ों की LIST (Documents Required):

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने या सत्यापन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी: 

  • जन्म प्रमाण पत्र

  • पासपोर्ट या शैक्षणिक प्रमाण पत्र (उम्र प्रमाण के लिए)

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड या पैन कार्ड

  • सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी पहचान पत्र

  • भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र

  • परिवार रजिस्टर या स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC)

आसान हुआ नाम सर्च करना: 

यह वोटर लिस्ट डिजिटाइज्ड (Digitized) रूप में उपलब्ध है, जिससे खोज आसान हो गई है। बता दें कि यह सूची 2003 के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के अंतर्गत अपडेट की गई थी। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या नाम गायब हो, तो अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें। संशोधन या सुधार के लिए आधार या पहचान पत्र जैसे दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं। 

