प्रिंसिपल-टीचर्स को CBSE सिखाएगा 'एबीसी मॉडल’, अगले माह होगा राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूली शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल वेल बीइंग को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। CBSE अब स्कूल प्रिंसिपलों और काउंसलरों को छात्रों के बीच सकारात्मक बदलाव लाने के लिए "एबीसी मॉडल" की ट्रेनिंग देगा।

बोर्ड की ओर से अगले महीने 5 दिसंबर, 2026 को ‘राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन’ आयोजित करने का फैसला लिया है। CBSE बोर्ड ने स्कूलों के सभी प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल, टीचर्स और काउंसलरों को इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का आदेश दिया है, जिससे वह इसका लाभ उठाने के साथ हर स्कूलों में अपना सकें।

CBSE का 'एबीसी मॉडल' क्या है?

CBSE का 'एबीसी मॉडल' एक साइकोलॉजिस्ट ढांचा है, जो छात्रों को पॉजिटिव व्यवहार अपनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मॉडल विशेष रूप से स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान को बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है।