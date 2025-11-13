प्रिंसिपल-टीचर्स को CBSE सिखाएगा 'एबीसी मॉडल’, अगले माह होगा राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूली शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल वेल बीइंग को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। CBSE अब स्कूल प्रिंसिपलों और काउंसलरों को छात्रों के बीच सकारात्मक बदलाव लाने के लिए "एबीसी मॉडल" की ट्रेनिंग देगा।
बोर्ड की ओर से अगले महीने 5 दिसंबर, 2026 को ‘राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन’ आयोजित करने का फैसला लिया है। CBSE बोर्ड ने स्कूलों के सभी प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल, टीचर्स और काउंसलरों को इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का आदेश दिया है, जिससे वह इसका लाभ उठाने के साथ हर स्कूलों में अपना सकें।
CBSE का 'एबीसी मॉडल' क्या है?
CBSE का 'एबीसी मॉडल' एक साइकोलॉजिस्ट ढांचा है, जो छात्रों को पॉजिटिव व्यवहार अपनाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मॉडल विशेष रूप से स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान को बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है।
'एबीसी' तीन महत्वपूर्ण घटकों का प्रतिनिधित्व करता है।
|
कंपोनेंट
|
हिंदी में अर्थ
|
उद्देश्य
|
A - Aspiration
|
आकांक्षा
|
छात्रों में बड़े लक्ष्य और पॉजिटिव भविष्य के लिए विकसित करना।
|
B - Behavior
|
व्यवहार
|
अच्छे आचरण, सामाजिक कौशल और इमोशनल माइंड को बढ़ावा देना।
|
C - Competence
|
योग्यता
|
छात्रों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना।
राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन की डिटेल्स
“राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन” CBSE द्वारा 5 दिसंबर, 2026 को सुबह 9:30 से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। यह छात्रों के साथ-साथ टीचर्स के लिए भी एक प्रमुख प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य 'एबीसी मॉडल' पर चर्चा करना है।
CBSE National Adolescent Summit 2025
|
डिटेल्स
|
जानकारी
|
आयोजक
|
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
|
डेट
|
5 दिसंबर, 2026
|
टाइम
|
सुबह 9:30 से शाम 5.30
|
स्थान
|
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase - 1, Dwarka New Delhi 110077
|
प्रतिभागी
|
स्कूल प्रिंसिपल, काउंसलर और शिक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट
|
मुख्य लक्ष्य
|
स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और 'एबीसी मॉडल' को लागू करने पर प्रशिक्षण देना।
