KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में निकली भर्तियां, 14 नवंबर से करें आवेदन

By Vijay Pratap Singh
Nov 13, 2025, 16:23 IST

KVS NVS Bharti 2025 Notificaton PDF: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की ओर से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) KVS में विभिन्न नॉन टीचिंग और टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती अभियान KVS NVS भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन लिंक 14 नवंबर 2025 को www.cbse.gov.in, www.kvsangathan.nic.in और www.navodaya.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा। केवीएस एनवीएस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 नवंबर 2025 को KVS और NVS Notification 2025 जारी किया है। जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, जो उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 14 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट — www.cbse.gov.in, www.kvsangathan.nic.in, या www.navodaya.gov.in — पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। विस्तृत KVS और NVS Notification 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस लेख में दी गई हैं।

KVS NVS Notification 2025 PDF 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा KVS भर्ती 2025 के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर 9156 रिक्तियां जारी की गई हैं। शॉर्ट  KVS NVS नोटिफिकेशन 2025 13 नवंबर को जारी हुआ है, और ऑनलाइन आवेदन लिंक 14 नवंबर 2025 से एक्टिव होगा। शॉर्ट एनवीएस, केवीएस नोटिफिकेशन पीडीएफ यहां नीचे देखें।

KVS NVS Recruitment 2025- केवीएस एनवीएस भर्ती 2025 हाइलाइट्स

KVS भर्ती 2025 उन उम्मीदवारों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो केंद्र सरकार में शिक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य या अन्य गैर-शिक्षण पदों पर करियर बनाना चाहते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इच्छुक उम्मीदवार KVS और NVS वैकेंसी से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

भर्ती निकाय का नाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

संगठन का नाम

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS)

पद का नाम

टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पद

विज्ञापन संख्या

01/2025

आवेदन का माध्यम

ऑनलाइन

आवेदन तिथियां

14 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक

परीक्षा स्तर

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा

परीक्षा का माध्यम

ऑनलाइन (CBT)

आधिकारिक वेबसाइट

www.cbse.gov.in, www.kvsangathan.nic.in, www.navodaya.gov.in

NVS KVS  Eligibility Criteria 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर बनने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही, 2 साल का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन, या 4 साल का बीएड कोर्स, या 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, CTET पेपर-1 पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

नोट: आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता से संबंधित पूरी जानकारी के साथ विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। ऊपर दी गई योग्यता संबंधी जानकारी संभावित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और अधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

