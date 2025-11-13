KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में निकली भर्तियां, 14 नवंबर से करें आवेदन

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 नवंबर 2025 को KVS और NVS Notification 2025 जारी किया है। जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, जो उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 14 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट — www.cbse.gov.in, www.kvsangathan.nic.in, या www.navodaya.gov.in — पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। विस्तृत KVS और NVS Notification 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस लेख में दी गई हैं। KVS NVS Notification 2025 PDF केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा KVS भर्ती 2025 के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर 9156 रिक्तियां जारी की गई हैं। शॉर्ट KVS NVS नोटिफिकेशन 2025 13 नवंबर को जारी हुआ है, और ऑनलाइन आवेदन लिंक 14 नवंबर 2025 से एक्टिव होगा। शॉर्ट एनवीएस, केवीएस नोटिफिकेशन पीडीएफ यहां नीचे देखें।

KVS NVS Recruitment 2025- केवीएस एनवीएस भर्ती 2025 हाइलाइट्स KVS भर्ती 2025 उन उम्मीदवारों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो केंद्र सरकार में शिक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य या अन्य गैर-शिक्षण पदों पर करियर बनाना चाहते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इच्छुक उम्मीदवार KVS और NVS वैकेंसी से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती निकाय का नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) संगठन का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) पद का नाम टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पद विज्ञापन संख्या 01/2025 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आवेदन तिथियां 14 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक परीक्षा स्तर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन (CBT) आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in, www.kvsangathan.nic.in, www.navodaya.gov.in